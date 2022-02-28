Еще одна звезда тенниса признана виновной в абьюзе. Разбирательство шло восемь лет

Индийский суд признал, что 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» Леандер Паес осуществлял «эмоциональное и экономическое насилие» в отношении матери своего ребенка.

Один из самых известных в мире парных игроков индиец Леандер Паес пополнил список теннисистов, втянутых в скандалы с семейным насилием. Ранее такие обвинения выдвигались в адрес Александра Зверева из Германии, Николоза Басилашвили из Грузии и Тиаго Сейбота Уайлда из Бразилии. И это только недавние инциденты со спортсменами из мужского тура — есть еще много нехороших историй с ветеранами и теннисистками, которые, как правило, становятся жертвами абьюза. 48-летний Паес признан судом Мумбаи виновным в словесном, эмоциональном и экономическом насилии в отношении модели и актрисы Реи Пиллай, с которой проживал в 2005-2006 годах и имеет 15-летнюю дочь Айяну.

Звезды Болливуда

Леандер никогда не блистал в одиночном разряде, но на протяжении почти двух десятилетий был одним из самых успешных парных теннисистов мира, становился первой ракеткой парного рейтинга и еще в марте 2020 года продолжал выступать за сборную Индии в Кубке Дэвиса. У Паеса было более сотни напарников в мужских парных матчах и более 25 напарниц в миксте. Среди них — такие звезды, как Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Мартина Навратилова, Елена Янкович, Мартина Хингис, Елена Веснина, Надежда Петрова, Мария Кириленко. Для всех этих крутых игроков было честью выходить на корт в дуэте с индийским мастером. На счету Леандера в общей сложности 8 титулов «Большого шлема» в мужских парах и 10 трофеев на «мейджорах» в миксте. В общем, индиец — это, безусловно, явление в парном разряде в нулевых и десятых годах. На Олимпиаде-2000 он был даже знаменосцем своей страны на церемонии открытия.

На родине популярность Паеса была сопоставима с актерами Болливуда, и это сделало личную жизнь теннисиста очень бурной — в нее втянуты некоторые очень известные представительницы шоу-бизнеса. Сейчас подругой спортсмена считается актриса и модель Ким Шарма. На пике своей карьеры он встречался с другой известной кинодивой Махимой Чаудхари, но в 2003 году она обвинила его в неверности и разорвала отношения. Разлучницей тогда стала Рея Пиллай, еще одна звезда Болливуда, которая в то время сама была замужем за популярным актером Санджаем Даттом. Паес и Пилай начали жить вместе без оформления брака, и в 2006 году у них родилась дочь. Отношения испытания временем не выдержали, и в 2014 году Рея подала на отца своего ребенка в суд, утверждая, что стала жертвой домашнего насилия со стороны теннисиста и его родственников.

Жена двух мужей

Судебное разбирательство шло почти восемь лет. Женщина уверяла, что подвергалась со стороны звездного сожителя «словесному, эмоциональному и экономическому насилию». Экономический абьюз заключался в том, что актриса была вынуждена сама оплачивать все расходы, в том числе на общего ребенка, несмотря на то, что у теннисиста были неплохие заработки. Согласно официальной информации, Паес заработал за карьеру только призовыми 8,6 миллиона долларов до вычета налогов. Леандер в ответ на обвинения бывшей говорил об изменах, постоянном присутствии в доме посторонних, воровстве денег, взломе компьютера и других нехороших вещах. Но главное — адвокаты теннисиста уверяли, что Рея не подпадает под действие закона о защите женщин от произвола мужей, поскольку в период проживания в доме Паеса официально была замужем за другим человеком.

В общем, суду разобраться в этих болливудских страстях было непросто, но в итоге он все-таки признал Паеса виновным и приговорил его к выплате алиментов на содержание дочери в 150 тысяч рупий (около 2000 долларов) ежемесячно. Правда, при условии, что девочка будет проживать с матерью. Суд учел, что спортивная карьера Леандера практически завершена и он сейчас обитает в съемном жилье. При этом у 53-летней Пилай после ее разводов с двумя официальными мужьями (помимо Паеса) есть собственный дом и две компании, которые приносят ей доход. «Акты домашнего насилия» со стороны теннисиста остались, по сути, безнаказанными, если не считать оплаты за счет спортсмена судебных издержек в миллион рупий (около 13 тысяч долларов).

Закон нарушен не был

Во время суда также всплыла информация о том, что Рея и Леандер совершили религиозную церемонию бракосочетания, не дожидаясь официального развода актрисы с Санджаем Даттом (развод невозможно было ускорить из-за того, что Датт находился в трауре из-за смерти своего отца). В результате Пилай грозил тюремный срок за многомужество, однако суд принял решение, что в данном случае закон нарушен не был.

Напомним, что олимпийский чемпион русского происхождения Александр Зверев, выступающий под флагом Германии, в последнее время также неоднократно обвинялся своей бывшей девушкой Ольга Шарыповой в избиениях и оскорблениях. Сам спортсмен называет это клеветой и подал на экс-подругу в суд. Ассоциация ATP довольно давно начала расследование, но его результаты так и не обнародованы.

Игрок из Грузии Николоз Басилашвили с 2020 года обвиняется в избиении бывшей жены Неки Дорокашвили в доме родителя теннисиста в присутствии их несовершеннолетнего сына. Но это дело также застряло в судах, и в обозримом будущем окончательного вердикта не ожидается.

Полиция Рио-де-Жанейро также продолжает расследования в отношении бразильского теннисиста Тиаго Сейбота Уайлда в связи с психологическим насилием и телесными повреждениями, якобы нанесенными бывшей девушке спортсмена Таяне Лиме.