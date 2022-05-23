«От обвинений во фригидности до беременности в 35 лет». Как Мария Шарапова искала свою любовь
Мария Шарапова последние 17 лет привлекала к себе внимание не только выдающейся игрой на корте. Одни восхищались ее потрясающими выходами в свет в смелых нарядах, другие удивлялись заработанным миллионам, а третьи строили теории о всевозможных романах самой красивой спортсменки мира по версии Sport Illustrated 2006 года. И громких романов у русской красавицы действительно было немало.
Горячий испанец и первая влюбленность
Считается, что первая влюбленность настигла Марию в 16 лет. Еще совсем юная и неопытная спортсменка увидела 23-летнего испанца Хуана Карлоса Ферреро и сразу влюбилась. Высокий стройный красавец со светлыми волосами зацепил Машу.
«Весной-2004 я поехала в Европу готовиться к грунтовому сезону. IMG договорились с академией Хуана Карлоса Ферреро в испанской Вильене. Там же тренировались еще несколько профессиональных игроков, включая Ферреро. За те несколько недель, что я видела, как он тренируется, ходит туда-сюда, общается с людьми и держится, как убирает волосы с лица, я влюбилась по уши», — писала Шарапова в своих мемуарах.
Преград для этих отношений было достаточно. Во-первых, разница в возрасте спортсменов, а во-вторых, у красавца испанца была девушка. «Я следила за ним, строила планы. Пряталась за занавеску у окна своего коттеджа и подсматривала за каждым его движением. И у меня была одна большая проблема. У Хуана Карлоса была девушка! Может, она была чудесная, но разве я могла воспринимать ее иначе, чем препятствие моему счастью? Стоило мне увидеть их вместе, таких симпатичных, я понимала, что я всего лишь глупый влюбленный ребенок», — вспоминала Мария.
Эта детская влюбленность так и не переросла в настоящие отношения, но она определенно вдохновила Шарапову на большие спортивные достижения. «Моя безумная влюбленность — в каком-то смысле даже не в него самого, а в это ощущение влюбленности — делала все, что он говорит, смешным и важным. Он улыбнулся мне: «Мария, Мария. Забавно, что мы встретились. Меня на пресс-конференции только что спросили, кто, на мой взгляд, выиграет женский турнир, и я сказал, что это точно будет Мария Шарапова, — сказал он и засмеялся. — Я рискнул своей репутацией ради тебя, Мария, так что не подведи, а то я буду выглядеть идиотом», — говорила Шарапова. Россиянка не подвела и выиграла тот Уимблдон. Вот и не верьте после этого в силу любви.
Первые серьезные отношения
Первые официальные отношения у Марии начались в 2005 году. Ну как официальные... Ее молодым человеком стал американский теннисит Энди Роддик. Молодые люди повстречались год, или скорее скрывались, поскольку на момент их отношений Марии было лишь 18, а по законам США совершеннолетие наступает с 21 года. Вот что экс-бойфренд говорил Шараповой: «Я не хочу прослыть растлителем малолетних. А кем назовут тебя, я даже думать не хочу. Мы будем все отрицать». В итоге папарацци подлавливали влюбленных несколько раз на выходе из магазина, но на этом все. Так этот роман и сошел на нет в течение года.
Следующим покорителем Машиного сердца стал известный американский донжуан 2000-х, солист группы Maroon 5 Адам Левин. 26-летний певец менял девушек одну за другой, но молодую и неопытную Шарапову это нисколько не смутило. Левин познакомился с теннисисткой, узнав от друзей о вечеринке по случаю ее дня рождения и решив непременно поздравить ее лично. После этого и начался их непродолжительный роман, закончившийся большим скандалом.
Несколько лет спустя после окончания отношений Левин якобы следующим образом высказался о Марии: «Во время секса она не издавала ни звука. Я думал, что она будет кричать, как на корте, но она лежала почти как дохлая лягушка. После этого я еще месяц сидел на антидепрессантах». Эти слова опубликовало британское издание The Sun. Но, как выяснилось позднее, Левин никогда в жизни не говорил ничего подобного о Марии. Интервью оказалось придуманным. Адам публично заявил, что не имеет ко всему этому никакого отношения, но тем не менее все равно принес извинения Шараповой.
Сорвавшаяся свадьба
Следующие отношения Шараповой продлились также недолго. И опять не обошлось без перчинки. В 2008 году девушка стала встречаться с сыном миллиардера Дика Эберсола. Чарли Эберсол был идеальным кандидатом на роль будущего мужа. Успешный продюсер канала NBC, красив, хорошо воспитан, а главное — очень нравился отцу Шараповой, Юрию. Но отношения снова закончились ничем. Ну как ничем. По слухам, именно Чарли познакомил Марию с ее следующей большой любовью — баскетболистом Сашей Вуячичем.
Первые серьезные и долгие отношения спортсменки начались в 2009 году. Казалось бы, вот он, идеальный принц для нашей Маши. Словенский баскетболист, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», прекрасно понимал спортивный мир, поддерживал Шарапову и был для нее надежным плечом. Молодых людей часто видели на улице гуляющими в обнимку и не скрывающими своих чувств. Было понятно, что отношения набирают обороты и дело точно должно закончиться свадьбой. Кольцо за 250 тысяч долларов, подаренное Сашей в 2011 году, только подтвердило все догадки фанатов. Скоро будет роскошная свадьба.
Но в 2012-м все мечты о красивой спортивной семье были развеяны самой Марией, которая сказала, что уже с начала года они с Сашей не вместе и помолвка разорвана. «Мы редко говорили о доходах и славе и старались не обсуждать, что в теннисном мире я значительно успешнее, чем он в баскетбольном», — отмечала Шарапова в своей автобиографии.
Бывший Серены Уильямс
Долгие отношения без скандалов — это не в стиле Шараповой. Поэтому следующим возлюбленным теннисистки стал еще один известный ловелас — болгарский теннисист Григор Димитров. Но хуже всего то, что его предыдущей возлюбленной была главная соперница Шараповой — Серена Уильямс. Когда американка узнала об этом романе, ее отношения с Марией окончательно испортились. «Если она хочет встречаться с парнем, у которого черное сердце, то вперед», — говорила Уильямс журналистам.
Тем не менее это были яркие отношения, наполненные впечатляющими поступками Димитрова. Так, например, Мария играла на турнире в Штутгарте, а Григор завалил ее цветами — а точнее букетом из 500 красных роз. Три года встречались теннисисты, но плотные графики, постоянные перелеты и невозможность проводить достаточно времени вместе поставили точку и в этих отношениях. «Я даю мужчинам шанс, доверяю им, пока они сами не покажут — плохи или хороши. А иначе вообще ничего не получится. Я же не ясновидящая и не телепат. Мотивы человека видно только по поступкам, со временем», — комментировала те отношения Шарапова.
Британский сказочный принц
С 2016 года весь мир активно стал обсуждать допинговый скандал вокруг Марии и на время вообще забыл о ее личной жизни. Она этим моментом воспользовалась по полной. В 2017 году спортсменка познакомилась с Александром Гилксом. Британским бизнесменом с идеальными английскими манерами. На тот момент ему было 38 лет. Александр богат, его состояние оценивают в десятки миллионов фунтов, он друг британской королевской семьи, даже присутствовал на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, еще Гилкс прекрасно говорит по-русски, и самое главное — он просто без ума от Марии.
В 2020 году на одной фотографии в Сети фанаты разглядели огромное кольцо с бриллиантом на «том самом пальце», и стало понятно, что все-таки роскошной свадьбе быть. «Я сказала «да» с первого дня нашей встречи... Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала в своей соцсети спортсменка. В том же году теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры. Мария явно собиралась с головой уйти в семейную жизнь. А во время пандемии она со своим женихом жила в их шикарном особняке в Лос-Анджелесе с видом на океан, где влюбленные и решили вить свое семейное гнездышко.
А в день своего 35-летия спортсменка порадовала фанатов еще одной новостью: «Есть праздничный торт за двоих всегда было моей специальностью» — так подписала фото Мария, на котором она позирует с заметно округлившимся животом. Наверное, с долгожданной свадьбой придется теперь немного подождать, но пару ждет не менее яркое и значимое событие.