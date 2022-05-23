«От обвинений во фригидности до беременности в 35 лет». Как Мария Шарапова искала свою любовь

Особняк в Лос-Анджелесе, муж-миллионер, долгожданная свадьба: как сейчас живет самая известная российская теннисистка.

Мария Шарапова последние 17 лет привлекала к себе внимание не только выдающейся игрой на корте. Одни восхищались ее потрясающими выходами в свет в смелых нарядах, другие удивлялись заработанным миллионам, а третьи строили теории о всевозможных романах самой красивой спортсменки мира по версии Sport Illustrated 2006 года. И громких романов у русской красавицы действительно было немало.

Горячий испанец и первая влюбленность

Считается, что первая влюбленность настигла Марию в 16 лет. Еще совсем юная и неопытная спортсменка увидела 23-летнего испанца Хуана Карлоса Ферреро и сразу влюбилась. Высокий стройный красавец со светлыми волосами зацепил Машу.

«Весной-2004 я поехала в Европу готовиться к грунтовому сезону. IMG договорились с академией Хуана Карлоса Ферреро в испанской Вильене. Там же тренировались еще несколько профессиональных игроков, включая Ферреро. За те несколько недель, что я видела, как он тренируется, ходит туда-сюда, общается с людьми и держится, как убирает волосы с лица, я влюбилась по уши», — писала Шарапова в своих мемуарах.

Преград для этих отношений было достаточно. Во-первых, разница в возрасте спортсменов, а во-вторых, у красавца испанца была девушка. «Я следила за ним, строила планы. Пряталась за занавеску у окна своего коттеджа и подсматривала за каждым его движением. И у меня была одна большая проблема. У Хуана Карлоса была девушка! Может, она была чудесная, но разве я могла воспринимать ее иначе, чем препятствие моему счастью? Стоило мне увидеть их вместе, таких симпатичных, я понимала, что я всего лишь глупый влюбленный ребенок», — вспоминала Мария.

Эта детская влюбленность так и не переросла в настоящие отношения, но она определенно вдохновила Шарапову на большие спортивные достижения. «Моя безумная влюбленность — в каком-то смысле даже не в него самого, а в это ощущение влюбленности — делала все, что он говорит, смешным и важным. Он улыбнулся мне: «Мария, Мария. Забавно, что мы встретились. Меня на пресс-конференции только что спросили, кто, на мой взгляд, выиграет женский турнир, и я сказал, что это точно будет Мария Шарапова, — сказал он и засмеялся. — Я рискнул своей репутацией ради тебя, Мария, так что не подведи, а то я буду выглядеть идиотом», — говорила Шарапова. Россиянка не подвела и выиграла тот Уимблдон. Вот и не верьте после этого в силу любви.

Хуан Карлос Ферреро. Фото Global Look Press

Первые серьезные отношения

Первые официальные отношения у Марии начались в 2005 году. Ну как официальные... Ее молодым человеком стал американский теннисит Энди Роддик. Молодые люди повстречались год, или скорее скрывались, поскольку на момент их отношений Марии было лишь 18, а по законам США совершеннолетие наступает с 21 года. Вот что экс-бойфренд говорил Шараповой: «Я не хочу прослыть растлителем малолетних. А кем назовут тебя, я даже думать не хочу. Мы будем все отрицать». В итоге папарацци подлавливали влюбленных несколько раз на выходе из магазина, но на этом все. Так этот роман и сошел на нет в течение года.

Мария Шарапова и Энди Роддик. Фото Global Look Press

Следующим покорителем Машиного сердца стал известный американский донжуан 2000-х, солист группы Maroon 5 Адам Левин. 26-летний певец менял девушек одну за другой, но молодую и неопытную Шарапову это нисколько не смутило. Левин познакомился с теннисисткой, узнав от друзей о вечеринке по случаю ее дня рождения и решив непременно поздравить ее лично. После этого и начался их непродолжительный роман, закончившийся большим скандалом.

Несколько лет спустя после окончания отношений Левин якобы следующим образом высказался о Марии: «Во время секса она не издавала ни звука. Я думал, что она будет кричать, как на корте, но она лежала почти как дохлая лягушка. После этого я еще месяц сидел на антидепрессантах». Эти слова опубликовало британское издание The Sun. Но, как выяснилось позднее, Левин никогда в жизни не говорил ничего подобного о Марии. Интервью оказалось придуманным. Адам публично заявил, что не имеет ко всему этому никакого отношения, но тем не менее все равно принес извинения Шараповой.

Мария Шарапова и Адам Левин.

Сорвавшаяся свадьба

Следующие отношения Шараповой продлились также недолго. И опять не обошлось без перчинки. В 2008 году девушка стала встречаться с сыном миллиардера Дика Эберсола. Чарли Эберсол был идеальным кандидатом на роль будущего мужа. Успешный продюсер канала NBC, красив, хорошо воспитан, а главное — очень нравился отцу Шараповой, Юрию. Но отношения снова закончились ничем. Ну как ничем. По слухам, именно Чарли познакомил Марию с ее следующей большой любовью — баскетболистом Сашей Вуячичем.

Мария Шарапова и Чарли Эберсол.

Первые серьезные и долгие отношения спортсменки начались в 2009 году. Казалось бы, вот он, идеальный принц для нашей Маши. Словенский баскетболист, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», прекрасно понимал спортивный мир, поддерживал Шарапову и был для нее надежным плечом. Молодых людей часто видели на улице гуляющими в обнимку и не скрывающими своих чувств. Было понятно, что отношения набирают обороты и дело точно должно закончиться свадьбой. Кольцо за 250 тысяч долларов, подаренное Сашей в 2011 году, только подтвердило все догадки фанатов. Скоро будет роскошная свадьба.

Но в 2012-м все мечты о красивой спортивной семье были развеяны самой Марией, которая сказала, что уже с начала года они с Сашей не вместе и помолвка разорвана. «Мы редко говорили о доходах и славе и старались не обсуждать, что в теннисном мире я значительно успешнее, чем он в баскетбольном», — отмечала Шарапова в своей автобиографии.

Саша Вуячич и Мария Шарапова. Фото Getty Images

Бывший Серены Уильямс

Долгие отношения без скандалов — это не в стиле Шараповой. Поэтому следующим возлюбленным теннисистки стал еще один известный ловелас — болгарский теннисист Григор Димитров. Но хуже всего то, что его предыдущей возлюбленной была главная соперница Шараповой — Серена Уильямс. Когда американка узнала об этом романе, ее отношения с Марией окончательно испортились. «Если она хочет встречаться с парнем, у которого черное сердце, то вперед», — говорила Уильямс журналистам.

Григор Димитров и Мария Шарапова.

Тем не менее это были яркие отношения, наполненные впечатляющими поступками Димитрова. Так, например, Мария играла на турнире в Штутгарте, а Григор завалил ее цветами — а точнее букетом из 500 красных роз. Три года встречались теннисисты, но плотные графики, постоянные перелеты и невозможность проводить достаточно времени вместе поставили точку и в этих отношениях. «Я даю мужчинам шанс, доверяю им, пока они сами не покажут — плохи или хороши. А иначе вообще ничего не получится. Я же не ясновидящая и не телепат. Мотивы человека видно только по поступкам, со временем», — комментировала те отношения Шарапова.

Британский сказочный принц

С 2016 года весь мир активно стал обсуждать допинговый скандал вокруг Марии и на время вообще забыл о ее личной жизни. Она этим моментом воспользовалась по полной. В 2017 году спортсменка познакомилась с Александром Гилксом. Британским бизнесменом с идеальными английскими манерами. На тот момент ему было 38 лет. Александр богат, его состояние оценивают в десятки миллионов фунтов, он друг британской королевской семьи, даже присутствовал на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, еще Гилкс прекрасно говорит по-русски, и самое главное — он просто без ума от Марии.

Мария Шарапова и Александр Гилкс. Фото Global Look Press

В 2020 году на одной фотографии в Сети фанаты разглядели огромное кольцо с бриллиантом на «том самом пальце», и стало понятно, что все-таки роскошной свадьбе быть. «Я сказала «да» с первого дня нашей встречи... Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала в своей соцсети спортсменка. В том же году теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры. Мария явно собиралась с головой уйти в семейную жизнь. А во время пандемии она со своим женихом жила в их шикарном особняке в Лос-Анджелесе с видом на океан, где влюбленные и решили вить свое семейное гнездышко.

А в день своего 35-летия спортсменка порадовала фанатов еще одной новостью: «Есть праздничный торт за двоих всегда было моей специальностью» — так подписала фото Мария, на котором она позирует с заметно округлившимся животом. Наверное, с долгожданной свадьбой придется теперь немного подождать, но пару ждет не менее яркое и значимое событие.