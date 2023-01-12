Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии

Российские красотки покоряли сердца фанатов с подросткового возраста. Продолжают это делать и сейчас.

Мария Шарапова и Анна Курникова — самые популярные российские теннисистки. Благодаря своей игре и привлекательной внешности они навсегда оставили след в истории этого вида спорта. За карьеру девушки приняли участие в десятках фотосессий и привыкли всегда быть в центре внимания. Давайте посмотрим, как они выглядели в самом начале своего пути.

Первый серьезный успех пришел к Шараповой в 2004 году, когда она сенсационно выиграла Уимблдон. Однако звездой Мария стала еще раньше: за два года до триумфа в Лондоне россиянка покорила сердца поклонников тенниса по всему миру. Именно тогда состоялась одна из первых профессиональных фотосессий спортсменки, с которой началось покорение вершин и мирового тенниса, и мирового глянца.

Clive Brunskill, Фото Getty Images

Clive Brunskill, Фото Getty Images

Clive Brunskill, Фото Getty Images

В марте того года Мария приняла участие в турнире в Индиан-Уэллсе, где проиграла во втором круге своему кумиру Монике Селеш. Несмотря на поражение, девушка поняла, что ей вполне по силам соревноваться с самыми титулованными соперницами.

Clive Brunskill, Фото Getty Images

Clive Brunskill, Фото Getty Images

Clive Brunskill, Фото Getty Images

Шарапову постоянно сравнивали с соотечественницей Анной Курниковой, а сама Маша старалась открещиваться от любых параллелей, подчеркивая, что идет своим путем. В итоге она превзошла свою предшественницу — и в спортивном, и в медийном плане.

Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Несмотря на то что Анне не удалось добиться выдающихся результатов в теннисе, она запомнилась благодаря своей внешности. Курникова одевалась довольно откровенно не только в обычной жизни, но и на корте. Девушка сводила с ума фанатов своей красотой и буквально взорвала теннисный мир уже с юных лет.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images