Теннис
WTA
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:00

Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мария Шарапова и Анна Курникова.
Фото Getty Images
Российские красотки покоряли сердца фанатов с подросткового возраста. Продолжают это делать и сейчас.

Мария Шарапова и Анна Курникова — самые популярные российские теннисистки. Благодаря своей игре и привлекательной внешности они навсегда оставили след в истории этого вида спорта. За карьеру девушки приняли участие в десятках фотосессий и привыкли всегда быть в центре внимания. Давайте посмотрим, как они выглядели в самом начале своего пути.

Первый серьезный успех пришел к Шараповой в 2004 году, когда она сенсационно выиграла Уимблдон. Однако звездой Мария стала еще раньше: за два года до триумфа в Лондоне россиянка покорила сердца поклонников тенниса по всему миру. Именно тогда состоялась одна из первых профессиональных фотосессий спортсменки, с которой началось покорение вершин и мирового тенниса, и мирового глянца.

Мария Шарапова. Фото Clive Brunskill, Getty Images
Clive Brunskill, Фото Getty Images
Мария Шарапова во время фотосессии с теннисными мячами. Фото Clive Brunskill, Getty Images
Clive Brunskill, Фото Getty Images
Одна из первых фотосессий Марии Шараповой. Фото Clive Brunskill, Getty Images
Clive Brunskill, Фото Getty Images

В марте того года Мария приняла участие в турнире в Индиан-Уэллсе, где проиграла во втором круге своему кумиру Монике Селеш. Несмотря на поражение, девушка поняла, что ей вполне по силам соревноваться с самыми титулованными соперницами.

Российская теннисистка Мария Шарапова. Фото Clive Brunskill, Getty Images
Clive Brunskill, Фото Getty Images
15-летняя Мария Шарапова. Фото Clive Brunskill, Getty Images
Clive Brunskill, Фото Getty Images
Мария Шарапова в юности. Фото Clive Brunskill, Getty Images
Clive Brunskill, Фото Getty Images

Шарапову постоянно сравнивали с соотечественницей Анной Курниковой, а сама Маша старалась открещиваться от любых параллелей, подчеркивая, что идет своим путем. В итоге она превзошла свою предшественницу — и в спортивном, и в медийном плане.

Анна Курникова на тренировке в Москве. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Несмотря на то что Анне не удалось добиться выдающихся результатов в теннисе, она запомнилась благодаря своей внешности. Курникова одевалась довольно откровенно не только в обычной жизни, но и на корте. Девушка сводила с ума фанатов своей красотой и буквально взорвала теннисный мир уже с юных лет.

Анна Курникова с наградой после Roland Garros в 1995 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Российская теннисистка Анна Курникова. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Анна Курникова на фотосессии в дельфинарии. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Анна Курникова во время фотосессии с дельфином. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Анна Курникова на фотосессии с белым тигром. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Анна Курникова в 1998 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Теннис
фото
Анна Курникова
Мария Шарапова
4
0
Читайте также
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Макрон хочет сделать Платини новым боссом французского футбола. Чем занимался Мишель после коррупционного скандала?
ВСУ назвали поменявшую расклад в зоне СВО «чертовски опасную» ракету РФ
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Освещавший события в Донбассе француз попросил политического убежища в РФ
В Сети появились кадры штурма Кременной российскими военными
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диана Шнайдер: «Меня часто спрашивают: «Почему ты не Шнайдерова?»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости