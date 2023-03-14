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Шарапова впервые вышла в свет после родов! Вспоминаем все наряды Марии на оскаровских вечеринках

Отдел фото «СЭ»
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Наряды Марии Шараповой на вечеринках после церемонии вручения премии «Оскар»
Наряды Марии Шараповой на вечеринках после церемонии вручения премии «Оскар».
Фото Getty Images, Global Look Press
Образ лебедя и платье с драгоценностями.

Спустя год после рождения своего первенца Мария Шарапова впервые появилась на ковровой дорожке. Теннисистка пришла на вечеринку Vanity Fair, которую журнал проводит в честь вручения премии «Оскар».

Мария Шарапова
Фото Getty Images
Мария Шарапова
Фото Global Look Press

Для первого выхода в свет после долгого перерыва россиянка выбрала длинное платье цвета лайма из коллекции британского бренда Emilia Wickstead, высокие кожаные перчатки и массивные туфли на платформе Versace. Из украшений на ней были бриллиантовые серьги и тройное колье от Cartier.

Мария и ее жених британский миллионер Александр Гилкс стали родителями в июле прошлого года, когда у них родился сын Теодор. Пара объявила о своей помолвке в декабре 2020 года, но официальной информации о свадьбе объявлено не было. После оскаровской вечеринки Алекс также поделился фотографиями, выложив романтичные снимки их танца.

Российская спортсменка всегда была частым гостем на вечеринках Vanity Fair. Мария далека от карьеры киноактрисы, но регулярно приходила на церемонию вручения премий американской киноакадемии. Предлагаем посмотреть, в каких нарядах звезда появлялась на ковровых дорожках раньше.

Мария Шарапова на красной дорожке &quot;Оскара&quot; в 2017-м году. Мария Шарапова и вечеринка «Оскара». В каком платье она пришла

Первый выход на церемонии в 2007 году и сдержанный образ в черном цвете.

Мария Шарапова
Фото Getty Images

В 2012 году Мария выбрала наряд со множеством перьев от Alexander McQueen, делающий ее похожей на лебедя.

Мария Шарапова
Фото Global Look Press
Мария Шарапова
Фото Getty Images

Год спустя она появилась на оскаровской вечеринке в классическом платье, украшенном драгоценностями, с открытой спиной.

Мария Шарапова
Фото Global Look Press
Мария Шарапова
Фото Global Look Press

В 2016 году Шарапова вышла на ковровую дорожку в коротком белом платье с длинными рукавами.

Мария Шарапова
Фото Global Look Press

В следующем году пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» предпочла синее платье от дизайнера Давида Комы, украшенное многочисленными металлическими элементами.

Мария Шарапова
Фото Global Look Press

В 2019-м теннисистка поразила всех роскошными ногами и платьем из серого гофрированного шелка с металлическим отливом от Lanvin с черными босоножками. Образ дополнился металлическим клатчем и длинными серьгами с бриллиантами.

Мария Шарапова
Фото Global Look Press

В 2020 году Мария появилась на звездном событии в компании своего жениха. Мария выбрала длинное полупрозрачное платье от Valentino неонового цвета с открытой спиной.

Мария Шарапова
Фото Global Look Press
фото
Мария Шарапова
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