В ФТР рассказали, как коронавирус Рублева повлияет на участие в Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» рассказал о самочувствии российского теннисиста Андрея Рублева.

«Болезнь протекает легко. Все проходит в легкой форме, без видимых симптомов. Как болезнь скажется на участии в Australian Open? Я могу только предполагать. Время еще есть, по логике все должно быть нормально. По тому как болезнь протекает, по времени хватает», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее российский теннисист в своем аккаунте в Twitter сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

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