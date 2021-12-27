Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок Билли Джин Кинг Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

В ФТР рассказали, как коронавирус Рублева повлияет на участие в Australian Open

10:28
Теги:

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» рассказал о самочувствии российского теннисиста Андрея Рублева.

«Болезнь протекает легко. Все проходит в легкой форме, без видимых симптомов. Как болезнь скажется на участии в Australian Open? Я могу только предполагать. Время еще есть, по логике все должно быть нормально. По тому как болезнь протекает, по времени хватает», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее российский теннисист в своем аккаунте в Twitter сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Сборная России теряет Рублева. Это последствия турнира в Абу-Даби

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
Читайте также
Что нужно сделать России, чтобы успешно выступить на МЧМ? Поражение на старте болезненно, но худшее не произошло
Стали известны подробности убийства семьи в Канске
0