Рублев стал шестым заболевшим коронавирусом теннисистом после турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублев стал шестым спортсменом, заболевшим коронавирусом после турнира в Абу-Даби, сообщает португальский журналист Хосе Моргадо.

Отметим, 1 января стартует Открытый чемпионат Австралии-2022.

С 16 по 18 декабря Рублев участвовал в выставочном турнире в Абу-Даби. В финале он обыграл британца Энди Маррея в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:2).

После завершения турнира россиянин сдал положительный тест на коронавирус. Ранее стало известно, что ковидом также заболели Эмма Радукану, Белинда Бенчич, Онс Жабер, Рафаэль Надаль и Денис Шаповалов.