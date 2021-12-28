Матыцин: «Теннис был триумфатором в 2021 году на самых разных турнирах»

Министр спорта России Олег Матыцин назвал успешным 2021 год.

«Прошедший год был успешным, все показатели выполнены. Хочу подчеркнуть, что проект «Спорт — норма жизни» предполагает несколько направлений. Основная цель — сделать спорт максимально доступным.

Ведем диалог с Министерством образования, чтобы присудить дополнительные баллы за нормы ГТО для абитуриентов, которые помогут им поступить в ВУЗы. Сейчас учебные заведения сами определяют количество баллов и дают им только золотым медалистам. Мы считаем, нужно ввести дополнительные баллы во всех ВУЗах, в том числе за серебряные и золотые медали", — сказал Матыцин.

Также министр спорта отметил успехи российских теннисистов.

«Не только успехи в Токио были яркими в этом году. Теннис вообще был триумфатором в 2021 году на самых разных турнирах. За весь международный сезон мы завоевали много медалей, это вселяет нам надежды на успешное выступление в Пекине. Регламент этой Олимпиады будет еще жестче, чем в Токио».