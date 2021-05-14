Тренер «Локомотива» избил 18-летнюю теннисистку ракеткой и забрал у нее телефон

Тренер спортивного комплекса «Локомотив» избил теннисистку Елену Малых, сообщает Telegram-канал 112.

По сведениям источника, на занятиях тренер без причины нанес 18-летней спортсменке несколько ударов ракеткой, после чего забрал у нее вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тысяч рублей. Малых написала заявление в полицию.