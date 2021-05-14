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Тарпищев про избиение теннисистки тренером Марьенко: «СМИ ведутся на ерунду»

14:04
Шамиль Тарпищев. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Шамиль Тарпищев. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что тренер Марина Марьенко якобы избила 18-летнюю теннисистку Елену Малых. По словам руководителю, это полная ерунда.

«Что вы раскручиваете ерунду такую! Какой неприятный инцидент? Малых играет в ночной лиге и ведет себя безобразно! Тренер сказала Елене , что если она не будет выполнять требования школы, то лучше вообще не приходить. Никто никого не избивал. Это все глупости! Елена обещала, что раскрутит всю эту историю, а СМИ ведутся на это. Мариенко — одна из лучших детских тренеров . Никогда не было никаких нареканий», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Малых во время тренировки получила от Марьенко, которая является заслуженным тренером России, несколько ударов ракеткой, также тренер забрала у спортсменки вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тысяч рублей. Малых написала заявление в полицию.

Отметим, что Мариенко является матерью седьмой ракетки мира Андрея Рублева.

(Владислав Флегонтов)

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