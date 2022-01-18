Тарпищев высказался о победах Медведева и Рублева в первом круге Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступления российских теннисистов в первом круге одиночного турнира Australian Open.

«Российский четвертьфинал? Я так далеко не загадываю, давайте подождем. Медведев? Были небольшие моменты. Даня играл экономно. Выиграл, так сказать, на классе. Рублев же спокойно все прошел. Нет, давайте все эти разговоры о будущем российском противостоянии оставим. Впереди непростые соперники», — сказал Тарпищев «СЭ».

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Анри Лааксонена (6:1, 6:4, 7:6 7:3) в первом круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне. Рублев обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 6:3, 6:2, 6:2.