Черундоло — о победе над Рублевым: «Я очень рад. Андрей — невероятный игрок»

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло поделился эмоциями после победы над россиянином Андреем Рублевым в полуфинале турнира в ATP 250 в Умаге.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу аргентинца.

«Конечно, я очень рад. Андрей — невероятный игрок, входит в топ-10 рейтинга. До сих пор мне очень нравилась эта страна. Я сыграл здесь девять матчей и выиграл во всех, поэтому надеюсь, что смогу завершить неделю еще одной победой и еще одним титулом в Хорватии», — приводит слова Черундоло официальный сайт ATP.

В финале турнира Черундоло встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.