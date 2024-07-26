Диана Шнайдер опубликовала фото с Надалем и Алькарасом из Олимпийской деревни

Российская теннисистка Диана Шнайдер встретилась с испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом в Олимпийской деревне.

20-летняя спортсменка опубликовала фото с Надалем и Алькарасом в социальных сетях.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа. Также среди россиян выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Елена Веснина.