Джокович — о возможном матче с Надалем на Олимпиаде: «Это будет последний танец для нас»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о том, что может встретиться с испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге олимпийского турнира.

«Если мы встретимся, это будет зрелище. Ожидайте фейерверков на корте, как в старые добрые времена. Я надеюсь, что мы встретимся, потому что, скорее всего, это будет последний танец для нас обоих», — сказал Джокович в интервью Access Hollywood.

В первом раунде Джокович сыграет против Мэттью Эбдена из Австралии. Надаль встретится с венгром Мартоном Фучовичем. 37-летний серб является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. На счету 38-летнего испанца два олимпийских золота: в Пекине в 2008-м он выиграл турнир в одиночном разряде, а в Рио-де-Жанейро-2016 — в парном.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос».