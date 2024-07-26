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Париж-2024

Сегодня, 12:00

Джокович — о возможном матче с Надалем на Олимпиаде: «Это будет последний танец для нас»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о том, что может встретиться с испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге олимпийского турнира.

«Если мы встретимся, это будет зрелище. Ожидайте фейерверков на корте, как в старые добрые времена. Я надеюсь, что мы встретимся, потому что, скорее всего, это будет последний танец для нас обоих», — сказал Джокович в интервью Access Hollywood.

В первом раунде Джокович сыграет против Мэттью Эбдена из Австралии. Надаль встретится с венгром Мартоном Фучовичем. 37-летний серб является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. На счету 38-летнего испанца два олимпийских золота: в Пекине в 2008-м он выиграл турнир в одиночном разряде, а в Рио-де-Жанейро-2016 — в парном.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос».

Теннис
Олимпиада
Новак Джокович
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