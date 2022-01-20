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Теннис

Сегодня, 13:11

В Италии могут запретить участвовать в теннисных турнирах невакцинированным игрокам

Виктория Кравченко

Власти Италии решили не допускать к участию в турнирах невакцинированных теннисистов, сообщает Daily Mail.

По данным источника, организаторам низкопрофильных турниров прислали новые инструкции, согласно которым допуск на соревнования невакцинированных игрокам запрещен. Ожидается, что эти правила будут распространяться на все турниры в Италии.

Отметим, первая ракетка мира Новак Джокович был депортирован из Австралии из-за отсутствия прививки. Он не смог принять участия в Australian Open.

Теннис
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