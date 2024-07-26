Зверев: «Я бы никогда не сыграл «пятисотник» вместо Олимпиады»

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о том, что некоторые топы пропустят Олимпийские игры ради выступлений на турнирах ATP.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос».

«Не секрет, что ITF или Олимпиада — не лучшие друзья ATP. Каждый развивает свой тур. Олимпиада — одно из самых важных событий в спорте, если не самое важное. Поэтому лучшие игроки мира всегда будут выбирать ее, а не турниры с очками и призовыми. Речь идет о престиже, а не о деньгах или очках. Вопрос наград и медалей для страны. Я бы никогда не сыграл «пятисотник» вместо Олимпиады», — заявил Зверев.

27-летний немец является финалистом двух турниров «Большого шлема» — Открытого чемпионата США-2020 и Открытого чемпионата Франции-2024. За свою карьеру он завоевал 24 титула АТР, дважды становился победителем Итогового турнира и выиграл золото на Олимпиаде 2020 года.