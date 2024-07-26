Андреева сыграет с Аванесян в финале турнира в Яссах 26 июля

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет со своей соотечественницей Элиной Аванесян в финале турнира в Яссах в пятницу, 26 июля. Встреча пройдет на центральном корте, начало — не ранее 16:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. В прямом эфире трансляцию матча Андреева — Аванесян можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

17 летняя Андреева — 32-я ракетка мира. Мирра впервые в карьере вышла в финал турнира WTA. В текузем сезоне на Открытом чемпионате Австралии россиянка дошла до четвертого круга, на «Ролан Гаррос» вышла в полуфинал, а с Уимблдона вылетела на старте. Всего в 2024 году одержала 21 победу при 10 поражениях.

21 летняя Аванесян занимает 76-е в мировом рейтинге. Россиянка впервые пробилась в финал турнира WTA. В текущем сезоне Элина на Australian Open дошла до третьего круга, на Roland Garros — до четвертого, на Wimbledon — до второго. Всего в 2024 году одержала 22 победы при 15 поражениях.

Соперницы играли друг против друга всего один раз — тогда сильнее оказалась Андреева.