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Париж-2024

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Тарпищев: «Андреевой до Олимпиады главное не перегрузиться физически в финале турнира в Румынии»

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал участие 17-летней Мирры Андреевой в финале турнира WTA-250 в Румынии против соотечественницы Элины Аванесян.

«Ничего страшного, что Олимпиада уже стартует, а Андреева будет играть в финале. Нервная система должна работать. Но самое главное — не перегрузиться физически», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. В первом круге соревнований Андреева сыграет с полькой Магдой Линетт.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
Элина Аванесян
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