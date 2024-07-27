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Андреева: «Горжусь собой и той работой, которую мы с тренером проделали»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу на турнире в Румынии. Это ее первый трофей в карьере. Комментарий Андреевой ТАСС предоставила пресс-служба WTA.

«Я горжусь собой и той работой, которую мы с тренером проделали. Это была очень тяжелая неделя, с большим давлением на меня. Очень рада, что удалось завоевать свой первый титул WTA. Я очень довольна и горда своим выступлением в Румынии», — цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA Андрееву.

В финальном матче Андреева обыграла россиянку Элину Аванесян, которая отказалась от продолжения матча при счете 5:7, 7:5, 4:0.

Мирра Андреева. Мирра взяла дебютный титул на уровне WTA. Тяжелая победа над соотечественницей
Источник: ТАСС
Теннис
Мирра Андреева
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