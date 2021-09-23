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Тарпищев: «В Париже, думаю, будет у нас олимпийская команда со всеми правами»

11:06
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что на Олимпиаде в Париже в 2024 году российская сборная сможет выступать со всеми правами.

«Все идет на спад, и на Играх-2024 в Париже, думаю, будет у нас олимпийская команда со всеми правами. Если снова не напортачим. В свое время одну нашу теннисистку сняли с соревнований из-за сомнительных анализов. А она просто за день выпила 8 чашек кофе... Следить надо абсолютно за всем. Это особая культура поведения, гигиены, в конце концов. На Западе даже совсем юный спортсмен никогда не будет пить из открытой бутылки. А мы часто спотыкаемся на таких элементарных вещах», — цитирует Тарпищева «Аргументы и факты».

На Играх в Токио сборная России не могла выступать под своим флагом и гимном из-за допингового скандала.

Дополнительная информация:

https://aif.ru/sport/person/shamil_tarpishchev_bylo_oshchushchenie_chto_tennisu_pridyot_kayuk

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Виктория Кравченко все материалы автора

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