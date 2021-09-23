Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о российском футболе. Он считает, что все провалы идут из детства.

«Это боль народная. Вспомните минувший чемпионат Европы — у всей страны разом ­настроение пропало. Нужно в корне менять всю систему, начиная с подготовки детей, методик обучения, отбора молодых игроков и завершая организацией высшей лиги, прин­ципов проведения первенства в стране. Когда есть система, то результат будет обязательно. Это же неправильно: средств полно, а на выходе — ноль.

В футболе ежегодно из спортшкол выпускается по 10 тыс. человек, но среди них нет ни одной звезды! Значит, нет индивидуальной подготовки. В детских школах не оттачивают мастерство, не учат широкому видению игры, не учат рисковать. Это печально. Все наши провалы — родом из детства», — цитирует Тарпищева «Аргументы и факты».

На Евро-2020 сборная России не смогла преодолеть групповой этап, набрав лишь три очка.