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Медведев показал фото команды Европы на Кубке Лэйвера

10:22
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев в своем Instagram выложил фотографию команды на Кубке Лэйвера.

«Очень рад сыграть на Кубке Лэйвера в этом году. Будет весело», — написал Медведев.

Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)

Турнир проводится на закрытых кортах между командой Европы и командой мира. В этом году Кубок Лэйвера состоится с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).

В команду Европы вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.

Команду остального мира представят Денис Шаповалов, Диего Шварцман , Феликс Оже-Альяссим, Райлли Опелка, Джон Иснер и Ник Кирьос.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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