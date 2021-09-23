Медведев показал фото команды Европы на Кубке Лэйвера

Российский теннисист Даниил Медведев в своем Instagram выложил фотографию команды на Кубке Лэйвера.

«Очень рад сыграть на Кубке Лэйвера в этом году. Будет весело», — написал Медведев.

Турнир проводится на закрытых кортах между командой Европы и командой мира. В этом году Кубок Лэйвера состоится с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).

В команду Европы вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.

Команду остального мира представят Денис Шаповалов, Диего Шварцман , Феликс Оже-Альяссим, Райлли Опелка, Джон Иснер и Ник Кирьос.