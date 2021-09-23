Медведев показал фото команды Европы на Кубке Лэйвера
10:22
Российский теннисист Даниил Медведев в своем Instagram выложил фотографию команды на Кубке Лэйвера.
«Очень рад сыграть на Кубке Лэйвера в этом году. Будет весело», — написал Медведев.
Турнир проводится на закрытых кортах между командой Европы и командой мира. В этом году Кубок Лэйвера состоится с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).
В команду Европы вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
Команду остального мира представят Денис Шаповалов, Диего Шварцман , Феликс Оже-Альяссим, Райлли Опелка, Джон Иснер и Ник Кирьос.
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