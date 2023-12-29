Тарпищев о дружбе с Матыциным: «Признателен, что он всегда готов подставить плечо в непростой ситуации»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал «СЭ» о дружбе с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

«Мне довелось быть министром спорта в очень сложный для страны период. Кто бы мог подумать, что с тех пор нас будет объединять очень многое, а ему выпадет еще более непростой этап руководства отечественным спортом. Признателен Олегу Васильевичу, что он умеет ценить и применять опыт моего поколения, и всегда готов подставить плечо в непростой ситуации», — сказал Тарпищев «СЭ».