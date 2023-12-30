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Сегодня, 11:44

Матч квалификации ATP в Австралии был остановлен из-за ядовитой змеи

Виктория Кравченко
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Матч квалификации ATP в Австралии был остановлен из-за ядовитой змеи.
Фото Global Look Press

Матч квалификации на турнире ATP в Брисбене между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом был остановлен из-за обнаружения ядовитой змеи на корте, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел во втором сете. Для поимки змеи на корт прибыла служба безопастности. Они сумели обезвредить 50-сантиметровую восточную коричневую змею и унесли ее с корта.

Встреча закончилась со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Тима.

Ранее стали известны потенциальные соперники Рублева и Хачанова на первом турнире ATP в 2024 году. Также определились соперники Павлюченковой и Аванесян на турнире WTA в Окленде.

Доминик Тим
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