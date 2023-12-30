Матч квалификации ATP в Австралии был остановлен из-за ядовитой змеи

Матч квалификации на турнире ATP в Брисбене между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом был остановлен из-за обнаружения ядовитой змеи на корте, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел во втором сете. Для поимки змеи на корт прибыла служба безопастности. Они сумели обезвредить 50-сантиметровую восточную коричневую змею и унесли ее с корта.

Встреча закончилась со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Тима.