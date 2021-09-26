Сборная Европы с Рублевым и Медведевым в составе выиграла Кубок Лейвера

В Кубке Лейвера-2021 по теннису сборная Европы обыграла сборную Мира. Европейцы сделали это досрочно, взяв четыре матча.

Решающую победу одержали Андрей Рублев и Александр Зверев — 6:2, 6:7 (4:7), 10:3 против Рейлли Опелки и Дениса Шаповалова в парном матче, первой игре третьего дня турнира.

Cборная Европы переиграла команду остального мира со счетом 14:1 и гарантировала себе трофей.

В этом году за Европу выступали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд.