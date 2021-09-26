Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок федерации Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

Сборная Европы с Рублевым и Медведевым в составе выиграла Кубок Лейвера

21:01
Теги:

В Кубке Лейвера-2021 по теннису сборная Европы обыграла сборную Мира. Европейцы сделали это досрочно, взяв четыре матча.

Решающую победу одержали Андрей Рублев и Александр Зверев — 6:2, 6:7 (4:7), 10:3 против Рейлли Опелки и Дениса Шаповалова в парном матче, первой игре третьего дня турнира.

Cборная Европы переиграла команду остального мира со счетом 14:1 и гарантировала себе трофей.

В этом году за Европу выступали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Увольнение Витории из «Спартака» — от 4 или 8 миллионов евро. Что будет дальше?!
Трагедия в мини-футболе: Россия сражалась с Аргентиной, но уступила в серии пенальти
«Сборная без флага, гимна и без русских парней бесславно закончила выступление». Реакция болельщиков на поражение России в плей-офф ЧМ
«Краснодар» сыграл для Галицкого и разгромил «Сочи» в «красочном дерби»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд