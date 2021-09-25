Рублев выиграл у Шварцманна в первом матче на Кубке Лэйвера
05:29
Российский теннисист Андрей Рублев переиграл аргентинца Диего Шварцман на Кубке Лэйвера — 4:6, 6:3, 11:9. Счет стал 3-0 в пользу сборной Европы.
Ранее на комерческом турнире норвежец Каспер Рууд обыграл американца Райлли Опелкой, а итальянец Маттео Берреттини 0 канадца Феликса Оже-Альяссима.
Напомним, что за сборную Европы также выступает также россиянин Даниил Медведев.
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