Рублев выиграл у Шварцманна в первом матче на Кубке Лэйвера

Российский теннисист Андрей Рублев переиграл аргентинца Диего Шварцман на Кубке Лэйвера — 4:6, 6:3, 11:9. Счет стал 3-0 в пользу сборной Европы.

Ранее на комерческом турнире норвежец Каспер Рууд обыграл американца Райлли Опелкой, а итальянец Маттео Берреттини 0 канадца Феликса Оже-Альяссима.

Напомним, что за сборную Европы также выступает также россиянин Даниил Медведев.