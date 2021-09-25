Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок федерации Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

Рублев выиграл у Шварцманна в первом матче на Кубке Лэйвера

05:29

Российский теннисист Андрей Рублев переиграл аргентинца Диего Шварцман на Кубке Лэйвера — 4:6, 6:3, 11:9. Счет стал 3-0 в пользу сборной Европы.

Ранее на комерческом турнире норвежец Каспер Рууд обыграл американца Райлли Опелкой, а итальянец Маттео Берреттини 0 канадца Феликса Оже-Альяссима.

Напомним, что за сборную Европы также выступает также россиянин Даниил Медведев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Я болею и нахожусь не в той форме». Галицкий дал мощное интервью
Дацик в первом раунде победил Рендайна на Top Dog
TDFC X: результаты боев 24 сентября, Дацик победил Рэндайна
Шишкин о болезни Галицкого: «Он сделал для «Краснодара» все, ему решать, кто будет руководить клубом»
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
0
Офсайд