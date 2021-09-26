Медведев и Рублев впервые выиграли Кубок Лейвера
21:42
Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев стали победителями выставочном турнире Кубок Лейвера. Оба теннисиста впервые принимали участие в этом турнире.
В состав сборной Европы помимо Рублева и Медведева вошли грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, представитель Германии Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини.
Сборная Европы обыграла сборную Мира со счетом 14:1 и завоевала Кубок Лейвера.
Команда, состоящая из европейских теннисистов, выиграла Кубок Лейвера четвертый раз. Сборная из игроков неевропейских стран ни разу не побеждала.
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