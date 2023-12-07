Петрова: «В России много талантливых детей, из которых можно воспитать будущих чемпионов»

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова ответила на вопрос, есть ли в России молодые талантливые теннисисты.

«У нас много талантливых детей, из которых можно воспитать будущих чемпионов. И для этого необходимо, чтобы у них была возможность активно тренироваться, заниматься, быть мотивированными на победу. Как вы знаете, после завершения карьеры я приняла решение стать тренером, продолжить традиции своей семьи, поскольку и мама, и папа посвятили этому всю жизнь и воспитали не одного призера Олимпийских игр», — цитирует Петрову RT.

Она также рассказала, что открыла в Москве свою школу большого тенниса, где тренирует детей индивидуально и в группе. По ее словам, в школе также есть общая физическая подготовка, которую ведет ее отец.

Ранее Петрова оценила прогресс российского теннисиста Романа Сафиуллина в завершившемся сезоне.