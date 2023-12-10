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Ольховский: «Еще не факт, что кто-то из россиян выступит на Олимпийских играх в Париже»

Алина Савинова
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский предположил, как решение МОК о допуске российских спортсменов до Олимпиады повлияет на возможность отечественных теннисистов сыграть в Париже.

«Все будет решаться на протяжении предстоящего полугода. Заявление МОК ничего нового по большому счету не привнесло. Просто МОК спустил вопрос на другой уровень и ушел от ответственности. Теперь возможность принимать решение передали Международной федерации тенниса. То, что кто-то из россиян выступит на Олимпийских играх в Париже, еще не факт», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

8 декабря исполком МОК объявил о допуске атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде.

МОК также запретил демонстрировать российскую символику на Играх 2024 года. А допущенные к Олимпиаде российские и белорусские спортсмены будут обязаны подписать обновленные условия участия в соревнованиях.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11373329-olhovskij-ocenil-shansy-rossijskih-tennisistov-vystupit-na-olimpijskih-igrah-2024.html
Теннис
Андрей Ольховский
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