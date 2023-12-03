Хачанов в двух сетах обыграл Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Российский теннисист Карен Хачанов победил француза Адриана Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

Россиянин, который на командном турнире представляет «Львов», выиграл у Маннарино, выступающего за «Сфинксов», со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 17 минут.

«Львы» ведут в противостоянии со «Сфинксами» со счетом 5:4.

В командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» выступают спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.