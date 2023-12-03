Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 16:40

Хачанов в двух сетах обыграл Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Карен Хачанов победил француза Адриана Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

Россиянин, который на командном турнире представляет «Львов», выиграл у Маннарино, выступающего за «Сфинксов», со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 17 минут.

«Львы» ведут в противостоянии со «Сфинксами» со счетом 5:4.

В командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» выступают спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.

Теннис
Адриан Маннарино
Карен Хачанов
0
Читайте также
Мазепин снова выигрывает! Он идет к титулу в азиатском «Ле-Мане»
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Киссинджер в последнем интервью заявил о невозможности создания Палестины
В США заявили об освобождении Одессы военными ВС РФ для защиты Крыма
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапова в двух сетах победила Кудерметову на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости