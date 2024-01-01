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Сегодня, 16:50

Сестры Рууда спародировали модельную походку на United Cup в Австралии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сестры Каспера Рууда.

Сестры норвежского теннисиста Каспера Рууда стали участницами завирусившегося видео.

Сестра Рууда Шарлотта и двоюродная сестра Йозефина шли по туннелю к корту на United Cup в Австралии, когда начали демонстрировать подиумную походку. Девочки не знали, что их снимают, а потом все-таки заметили камеру.

Рууд прокомментировал видео: «Для них не свойственно делать такие вещи. Думаю, они были немного смущены. Я видел их. Они краснели. Это был хороший опыт для них, чтобы понять, что они не могут делать все, что хотят, в любое время».

United Cup проходит с 29 декабря по 7 января. Победителем турнира в 2023 году стала сборная США. Сборная России не приглашена для участия в турнире.

Теннис
Каспер Рууд
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