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Джокович не стал сдавать тест на коронавирус во второй раз

29 июня 2020, 21:25
Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович отказался от идеи сдать тест на коронавирус во второй раз, сообщает B92.

После получения положительного результата теста на COVID-19 в минувший вторник Джокович сообщил в социальных сетях, что хочет сдать второй тест через пять дней.

Однако в итоге серб изменил свои планы и отказался сдавать повторный тест, поскольку его никто не обязывал это делать.

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