Джокович не стал сдавать тест на коронавирус во второй раз

Сербский теннисист Новак Джокович отказался от идеи сдать тест на коронавирус во второй раз, сообщает B92.

После получения положительного результата теста на COVID-19 в минувший вторник Джокович сообщил в социальных сетях, что хочет сдать второй тест через пять дней.

Однако в итоге серб изменил свои планы и отказался сдавать повторный тест, поскольку его никто не обязывал это делать.