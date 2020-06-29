Джокович не стал сдавать тест на коронавирус во второй раз
29 июня 2020, 21:25
Сербский теннисист Новак Джокович отказался от идеи сдать тест на коронавирус во второй раз, сообщает B92.
После получения положительного результата теста на COVID-19 в минувший вторник Джокович сообщил в социальных сетях, что хочет сдать второй тест через пять дней.
Однако в итоге серб изменил свои планы и отказался сдавать повторный тест, поскольку его никто не обязывал это делать.
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