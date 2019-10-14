Дмитрий Медведев назвал «Кубок Кремля» одним из престижнейших турниров страны

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников «ВТБ Кубка Кремля"-2019. Он назвал турнир одним из самых престижных, проводящихся в России.

«За несколько десятилетий он стал одним из самых престижных соревнований, которые проводятся в нашей стране. Здесь одерживали блестящие победы многие выдающиеся теннисисты, для которых турнир послужил отправной точкой в их профессиональной карьере, проложил путь к дальнейшим успехам.

Сегодня в Москве вновь собираются звезды отечественного и мирового тенниса, чтобы продемонстрировать отличную спортивную подготовку и доказать свое право на обладание кубком. За победу будут бороться все российские теннисисты, которые успешно выступили в этом сезоне и вошли в число лучших игроков мира. А значит, в течение недели любителей тенниса ожидают по-настоящему красивые, захватывающие и напряженные матчи.

Особые слова благодарности — организаторам турнира. Вы делаете все для того, чтобы участники и зрители наслаждались атмосферой теннисного праздника, чувствовали гостеприимство столицы России.

Уверен, что предстоящий «ВТБ Кубок Кремля» станет запоминающимся событием, будет наполнен сильными и яркими эмоциями.

Желаю всем участникам удачи и побед, а болельщикам — незабываемых впечатлений", — говорится в обращении Медведева на официальном сайте правительства РФ.