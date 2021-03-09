Де Минаур объявил об отношениях с британской теннисисткой
10:19
Австралиец Алекс де Минаур 8 марта на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с британской теннисисткой Кэйт Бултер.
23-я «ракетка» мира поздравил свою возлюбленную с Международным женским днем.
«С праздником! Я тебя никогда не забуду, все для тебя», — подписал публикацию австралийский теннисист.
В комментариях Бултер отреагировала на пост, отправив сообщение со смайликами и сердечками.
Впервые об их романе начали догадываться во время Открытого чемпионата Австралии-2021, когда де Минаур после победы оставил инициалы Бултер на телекамере.
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