Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что бюджет «Кубка Кремля» должен быть утвержден на следующей неделе.

«На следующей неделе мы будем обсуждать окончательный бюджет Кубка Кремля. Если все будет хорошо, утвердим бюджет, потом будем разговаривать о сроках. Как я уже говорил, хотим, чтобы женский и мужской турниры проходили не в одно время, а в разные недели, один за другим», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Кубок Кремля проводится с 1990 года у мужчин и с 1996 года у женщин. Действующим победителем мужского турнира является Андрей Рублев, действующим победителем у женщин является Белинда Бенчич.