Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют выставочный матч в Мехико в марте 2022 года

Весной 2022 года в Мехико состоится выставочный матч российских теннисистов Даниила Медведева Андрея Рублева, сообщает Telegram-канал «Элита Тенниса». Игра состоится 21 марта.

В этом сезоне Медведев занял первое место на Открытом чемпионате США, обыграв в финале Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). За 2021 год Медведев поднялся с четвертого на второе место рейтинга ATP.

Рублев стал олимпийским чемпионом Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой.