Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют выставочный матч в Мехико в марте 2022 года
Медведев и Рублев встретятся в выставочном матче в Мехико
20:16
Весной 2022 года в Мехико состоится выставочный матч российских теннисистов Даниила Медведева Андрея Рублева, сообщает Telegram-канал «Элита Тенниса». Игра состоится 21 марта.
В этом сезоне Медведев занял первое место на Открытом чемпионате США, обыграв в финале Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). За 2021 год Медведев поднялся с четвертого на второе место рейтинга ATP.
Рублев стал олимпийским чемпионом Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой.
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