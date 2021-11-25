Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок федерации Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют выставочный матч в Мехико в марте 2022 года

Медведев и Рублев встретятся в выставочном матче в Мехико
20:16
Теги:

Весной 2022 года в Мехико состоится выставочный матч российских теннисистов Даниила Медведева Андрея Рублева, сообщает Telegram-канал «Элита Тенниса». Игра состоится 21 марта.

В этом сезоне Медведев занял первое место на Открытом чемпионате США, обыграв в финале Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). За 2021 год Медведев поднялся с четвертого на второе место рейтинга ATP.

Рублев стал олимпийским чемпионом Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Госсовет Чувашии поддержал законопроект о QR-кодах
0