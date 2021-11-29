Тарпищев прокомментировал победу сборной России над Испанией в Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России (ФТР), капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев отреагировал на победу своих подопечных над командой Испании в групповом турнире.

«У нас еще не все в порядке, — приводит слова Тарпищева «Чемпионат». — Связываю это с покрытием, плюс соперники уже давно в Мадриде. Мяч летит быстрее, ритм игры совсем другой. После Итогового теннисисты ребята не до конца адаптировались. Надеюсь, с четвертьфинала все будет лучше. Все были в разном состоянии. Карацев и Рублев в паре выглядели получше, мы выбрали лучшие сочетания из той ситуации, которая есть».

Также президент ФТР отметил атмосферу на стадионе.

«Испанцы играли дома, стадион битком, здесь пускают всех зрителей. Аура была для них хорошая, они почище играли, надеялись нас пройти, но мы их выбили победой в паре. Второе место нам было не нужно. Ребята здорово сыграли пару, хоть и Лопес здорово играет у сетки. Хвалю всех, но особенно Аслана. Это был его дебют на Кубке Дэвиса» , — сказал он.

По словам Тарпищева, после победы Медведева команда начала подсчет, чтобы понять, что нужно было сделать, чтобы обойти Сербию.

«Нам нужно было выиграть всего один гейм в паре. Шведы нам по силам. Нам хватит трех дней, чтобы до конца адаптироваться. И я, и теннисисты будем чувствовать себя лучше, потому что форма набирается. В группе реально было кошмарно тяжело, потому что мы не были прибиты к корту. Сейчас все будет лучше», — подытожил он.

Напомним, что в четвертьфинал Кубка Дэвиса Россия встретится со Швецией.