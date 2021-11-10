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«Был во всесоюзном розыске или переспал со 100+ девчонок». Кафельников предложил выбрать верный факт о себе

Кафельников предложил выбрать верный факт о себе в Twitter
15:11
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский
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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников предложил своим подписчикам в Twitter выбрать верные факты о себе.

Бывший теннисист опубликовал 5 фактов о себе, один из которых — неверный, и предложил угадать, какой из них является ложным.

«Итак... 1. Был во всесоюзном розыске. 2. Умею взлетать и сажать самолет. 3. Играл микст на турнирах «Большого Шлема». 4. Переспал с 100+ девчонок. 5. Люблю Россию», — написал Кафельников.

Кафельников является олимпийским чемпионом и трехкратным победителем Roland Garros, также на его счету одна победа на US Open. Россиянин завершил карьеру в 2003 году.

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Иван Торопцев все материалы автора
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