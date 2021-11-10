«Был во всесоюзном розыске или переспал со 100+ девчонок». Кафельников предложил выбрать верный факт о себе

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников предложил своим подписчикам в Twitter выбрать верные факты о себе.

Бывший теннисист опубликовал 5 фактов о себе, один из которых — неверный, и предложил угадать, какой из них является ложным.

«Итак... 1. Был во всесоюзном розыске. 2. Умею взлетать и сажать самолет. 3. Играл микст на турнирах «Большого Шлема». 4. Переспал с 100+ девчонок. 5. Люблю Россию», — написал Кафельников.

Итак!!! 1.был во всесоюзном розыске. 2.умею взлетать и сажать самолёт. 3.играл микст на турнирах БШ. 4.переспал с 100+ девчонок. 5.люблю Россию https://t.co/bHPE32aj4r — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 10, 2021

Кафельников является олимпийским чемпионом и трехкратным победителем Roland Garros, также на его счету одна победа на US Open. Россиянин завершил карьеру в 2003 году.