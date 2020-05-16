Чилийский теннисист поддержал расстрел людей из-за нарушения карантина

Бывшая первая ракетка мира Марсело Риос сделал скандальное заявление. 44-летний чилиец поддержал слова президента Филиппина Родриго Дутерте, который разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

— Я не знаю, какое правительство у этой страны, но уверен, что если убить двух парней, которые не соблюдали карантин, больше никто этого не сделает. Внимание, это мои личные мысли: думаю, когда вещи выходят из-под контроля, вы должны использовать жесткие методы, — написал Риос в Instagram.