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Чилийский теннисист поддержал расстрел людей из-за нарушения карантина

12:02
Марсело Риос. Фото Instgaram.
Марсело Риос. Фото Instgaram.
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Бывшая первая ракетка мира Марсело Риос сделал скандальное заявление. 44-летний чилиец поддержал слова президента Филиппина Родриго Дутерте, который разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

— Я не знаю, какое правительство у этой страны, но уверен, что если убить двух парней, которые не соблюдали карантин, больше никто этого не сделает. Внимание, это мои личные мысли: думаю, когда вещи выходят из-под контроля, вы должны использовать жесткие методы, — написал Риос в Instagram.

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