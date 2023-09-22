Чесноков поделился мнением относительно оплаты в мужском и женском туре

Бывший теннисист Андрей Чесноков считает, что разрыв в призовых обусловлен тем, что к мужскому теннису выше интерес, чем к женскому.

«Разницу в призовых у мужчин и женщин я для себя определяю тем, что к мужскому теннису просто выше интерес. Я сам работал с женщинами из WTA, они трудятся не меньше, чем мужчины. Но реальность такова, что спонсоры с большим энтузиазмом дают деньги на мужские турниры, чем на женские. Думаю, что равные призовые в ближайшее время — это нереально. Я не против, чтобы призовые уровнялись, но все равно у мужчин спонсорские бонусы будут выше, а следовательно больше будет и общий заработок», — приводит слова Чеснокова Legalbet.

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что только 15-20 процентов женщин, которые занимаются теннисом профессионально, зарабатывают деньги, сопоставимые с теми, что платят мужчинам.