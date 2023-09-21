Кубок Лейвера 2023: даты, участники турнира и где смотреть

Традиционный коммерческий турнир, организованный 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером и компанией Team8, пройдет уже в шестой раз. В 2023 году общий призовой фонд составит 2,25 миллиона долларов. Участники команды победителей получат по 250 тысяч долларов, проигравшие игроки — по 125 тысяч долларов.

Дата и место проведения

Каждый год турнир принимает новая страна. Ранее он проходил в Чехии, США, Великобритании, Швейцарии. В этом году Кубок разыграют в Ванкувере (Канада).

Кубок Лейвера-2023 стартует 22 сентября, в пятницу, а завершится 24 сентября, в воскресенье.

Формат турнира

Две команды проведут 12 матчей, из которых девять одиночных и три парных, на протяжении трех дней. За каждую победу команде начисляются очки. Победа в турнире присуждается команде, набравшей суммарно 13 баллов. Если по итогам 12 противостояний — ничья, то проводится дополнительная парная встреча.

Матчи проводятся до двух побед в сетах, а третья партия при счете 1:1 играется в формате тай-брейка до десяти очков.

Составы команд на Кубок Лейвера-2023

Участие в турнире принимают топовые игроки ATP, которые будут разделены на две команды по географическому признаку: на теннисистов Европы и мира. В каждой — по шесть участников. В заявку включены также запасные игроки. У каждой команды есть капитан: Бьорн Борг руководит европейской, Джон Макинрой — мировой.

Европа:

Стефанос Циципас

Андрей Рублев

Каспер Рууд

Хуберт Хуркач

Алехандро Давидович Фокина

Гаэль Монфис

Артур Фис (запасной)

Остальной мир:

Тейлор Фриц

Фрэнсис Тиафо

Томми Пол

Феликс Оже-Альяссим

Бен Шелтон

Франсиско Серундоло

Кристофер Юбэнкс (запасной)

Милош Раонич (запасной)

Где смотреть Кубок Лейвера-2023

Видеотрансляция Кубка Лейвера будет доступна на телеканале Eurosport Player по платной подписке (российские карты для оплаты не принимаются). Официальной трансляции турнира в России не будет.