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Кубок Лейвера 2023: даты, участники турнира и где смотреть

Стал известен состав теннисистов на Кубок Лейвера-2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Каспер Рууд.
Фото Global Look Press

Традиционный коммерческий турнир, организованный 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером и компанией Team8, пройдет уже в шестой раз. В 2023 году общий призовой фонд составит 2,25 миллиона долларов. Участники команды победителей получат по 250 тысяч долларов, проигравшие игроки — по 125 тысяч долларов.

Дата и место проведения

Каждый год турнир принимает новая страна. Ранее он проходил в Чехии, США, Великобритании, Швейцарии. В этом году Кубок разыграют в Ванкувере (Канада).

Кубок Лейвера-2023 стартует 22 сентября, в пятницу, а завершится 24 сентября, в воскресенье.

Формат турнира

Две команды проведут 12 матчей, из которых девять одиночных и три парных, на протяжении трех дней. За каждую победу команде начисляются очки. Победа в турнире присуждается команде, набравшей суммарно 13 баллов. Если по итогам 12 противостояний — ничья, то проводится дополнительная парная встреча.

Матчи проводятся до двух побед в сетах, а третья партия при счете 1:1 играется в формате тай-брейка до десяти очков.

Составы команд на Кубок Лейвера-2023

Участие в турнире принимают топовые игроки ATP, которые будут разделены на две команды по географическому признаку: на теннисистов Европы и мира. В каждой — по шесть участников. В заявку включены также запасные игроки. У каждой команды есть капитан: Бьорн Борг руководит европейской, Джон Макинрой — мировой.

Европа:

  • Стефанос Циципас
  • Андрей Рублев
  • Каспер Рууд
  • Хуберт Хуркач
  • Алехандро Давидович Фокина
  • Гаэль Монфис
  • Артур Фис (запасной)

Остальной мир:

  • Тейлор Фриц
  • Фрэнсис Тиафо
  • Томми Пол
  • Феликс Оже-Альяссим
  • Бен Шелтон
  • Франсиско Серундоло
  • Кристофер Юбэнкс (запасной)
  • Милош Раонич (запасной)

Где смотреть Кубок Лейвера-2023

Видеотрансляция Кубка Лейвера будет доступна на телеканале Eurosport Player по платной подписке (российские карты для оплаты не принимаются). Официальной трансляции турнира в России не будет.

Теннис
Андрей Рублев
Каспер Рууд
Роджер Федерер
Стефанос Циципас
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