Кубок Лейвера 2023: даты, участники турнира и где смотреть
Традиционный коммерческий турнир, организованный 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером и компанией Team8, пройдет уже в шестой раз. В 2023 году общий призовой фонд составит 2,25 миллиона долларов. Участники команды победителей получат по 250 тысяч долларов, проигравшие игроки — по 125 тысяч долларов.
Дата и место проведения
Каждый год турнир принимает новая страна. Ранее он проходил в Чехии, США, Великобритании, Швейцарии. В этом году Кубок разыграют в Ванкувере (Канада).
Кубок Лейвера-2023 стартует 22 сентября, в пятницу, а завершится 24 сентября, в воскресенье.
Формат турнира
Две команды проведут 12 матчей, из которых девять одиночных и три парных, на протяжении трех дней. За каждую победу команде начисляются очки. Победа в турнире присуждается команде, набравшей суммарно 13 баллов. Если по итогам 12 противостояний — ничья, то проводится дополнительная парная встреча.
Матчи проводятся до двух побед в сетах, а третья партия при счете 1:1 играется в формате тай-брейка до десяти очков.
Составы команд на Кубок Лейвера-2023
Участие в турнире принимают топовые игроки ATP, которые будут разделены на две команды по географическому признаку: на теннисистов Европы и мира. В каждой — по шесть участников. В заявку включены также запасные игроки. У каждой команды есть капитан: Бьорн Борг руководит европейской, Джон Макинрой — мировой.
Европа:
- Стефанос Циципас
- Андрей Рублев
- Каспер Рууд
- Хуберт Хуркач
- Алехандро Давидович Фокина
- Гаэль Монфис
- Артур Фис (запасной)
Остальной мир:
- Тейлор Фриц
- Фрэнсис Тиафо
- Томми Пол
- Феликс Оже-Альяссим
- Бен Шелтон
- Франсиско Серундоло
- Кристофер Юбэнкс (запасной)
- Милош Раонич (запасной)
Где смотреть Кубок Лейвера-2023
Видеотрансляция Кубка Лейвера будет доступна на телеканале Eurosport Player по платной подписке (российские карты для оплаты не принимаются). Официальной трансляции турнира в России не будет.