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Сегодня, 08:46

Рублев и Филс уступили Тиафо и Полу в матче Кубка Лейвера

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев в паре с французом Артуром Филсом уступил в матче Кубка Лейвера американцам Фрэнсису Тиафо и Томми Полу.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:10. На счету Рублева и Филса 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

После первого игрового дня «Команда мира» выигрывает у «Команды Европы» со счетом 4-0.

Кубок Лейвера проходит в Ванкувере с 22 по 24 сентября.

Андрей Рублев
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