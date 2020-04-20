Борис Беккер: «В теннисе можно проводить матчи без зрителей. Не идеал, но теннисистам надо на что-то жить»

Олимпийский чемпион и шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер поделился мнением о приостановке теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

— АТР, WTA и ITF 30 лет не могли договориться друг с другом и беспокоились только о собственных турнирах, — приводит The Hindu слова Беккера. — Сейчас все попали в одну лодку и столкнулись с одинаковыми проблемами. Это шанс объединиться. Теннис — один из немногих видов спорта, в котором можно проводить матчи без зрителей. Конечно, это не идеально, но большинству теннисистов нужно на что-то жить. Если отменят все турниры, запланированные на несколько ближайших месяцев, то половине спортсменов придется искать новую работу.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 407 467 человек. Зафиксировано 165 074 летальных исходов, 625 202 человека выздоровели. В Португалии зарегистрировано 20 206 случаев заражения коронавирусом, умерли 714 человек, выздоровели 610.