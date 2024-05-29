Рублев прошел в третий круг в энергосберегающем режиме. Алькарас помучился со 176-й ракеткой мира

При этом большинство матчей дня на «Ролан Гаррос» перенесены из-за дождя.

«Ролан Гаррос». Мужчины

Одиночный разряд. Второй круг

Даниэль Альтмайер (Германия) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2

Андрей Рублев (Россия, 6) — Педро Мартинес (Испания) — 6:3, 6:4, 6:3

Четвертый день основной сетки «Ролан Гаррос» прошел без сенсаций. В мужском турнире Карлос Алькарас, Стефанос Циципас и Андрей Рублев выиграли свои матчи. Соперники у них были проходные, но Циципас, которого считают чуть ли не главным фаворитом, и особенно Алькарас испытали проблемы во втором круге. Грек отдал сет 83-й ракетке мира Даниэлю Альтмайру, а испанец три часа промучился со 176-м номером рейтинга Йеспером де Йонгом. Третий сет представитель Нидерландов и вовсе выиграл в одну калитку, поэтому четвертую партию Алькарасу пришлось биться в полную силу. А вот Рублев, в отличие от коллег по топ-10, свой матч выиграл в режиме мастер-класса. Серьезный грунтовик Педро Мартинес был уверенно бит в трех сетах.

Своевременные брейки

В первом круге Рублев хорошо вошел в «Ролан Гаррос», одержав трудовую победу над Таро Даниэлем. Японец держал россиянина в напряжении весь матч, заставив его включаться по полной. Особенно в третьей и четвертой партиях. Соперник Андрея по следующему раунду определялся в паре Мартинеса и Тьяго-Агустина Тиранте из Аргентины. Ребята устроили настоящую зарубу из пяти сетов, и по итогам четырех часов успех все-таки праздновал испанец. Видимо, после такого изматывающего триллера Мартинес не успел восстановиться. Хотя до счета 2:2 в первом сете он даже выглядел предпочтительнее на своей подаче. Однако, отдав брейк, быстро сник.

Вторым мячом слабо подавал под форхенд Рублева, пытался делать дропшоты, но до них россиянин добегал очень легко. 18:6 по виннерсам — и первая партия за Андреем всего за 32 минуты. Показалось, что второй сет россиянин возьмет еще быстрее. В первом же гейме он сделал брейк, а затем повел 30:0 на своей подаче. Но неудачный бэкхенд Андрея в следующем розыгрыше вселил уверенность в Педро. Он сделал обратный брейк и до середины партии на равных бился против фаворита. Однако Рублев собрался на седьмой гейм, взял подачу соперника и уже не упустил сет.

В третьей партии наш теннисист вновь сделал быстрый брейк (2:1), а также не проиграл ни одного розыгрыша на своей первой подаче. Мартинес откровенно доигрывал матч и, проиграв его, очень быстро покинул корт. Многочисленные фанаты автографов не получили даже улыбки от испанца. Андрей же спокойно отвечал на вопросы от финалиста двух «Ролан Гаррос» Алекса Корретхи. «С Педро мы знаем друг друга с юниоров, играли в одной возрастной категории. Он всегда был опасен, особенно на грунте. Поэтому я понимал, что если дам слабину, то он ею воспользуется и меня будет ждать сложный матч. Мартинес сейчас на подъеме, вернулся в топ-50. Рад, что мне удалось пройти его в трех сетах, он отличный теннисист».

В третьем круге Андрей сыграет с победителем пары Маттео Арнальди — Александр Мюллер. Французу Рубло уступил в 1/16 финала римского «мастерса», поэтому с мотивацией проблем быть не должно.

Андрей Рублев и Педро Мартинес. Фото Reuters

Рейтинг не имеет значения

Корретха интервьюировал и Алькараса, который, в отличие от Рублева, едва не упустил матч, ведя 2:0 по сетам. Йеспер де Йонг регулярно переигрывал Карлитоса в длинных розыгрышах, показав, что испанец далек от своей идеальной формы и может вылететь с «Ролан Гаррос» — 2024, не дойдя до второй недели.

«Я уже много раз говорил — на таких турнирах любой игрок может создать проблемы, — подчеркнул Алькарас. — Нужно быть сосредоточенным в каждом матче, каждом розыгрыше. Не имеет значения, что я высоко в рейтинге, а играю с кем-то не из топ-100. Нужно думать, что ты обязан играть на максимум. Конечно, Йеспер показал, что рейтинг не имеет значения. Он показал, что у него есть уровень, чтобы подняться выше. У него есть уровень, чтобы войти в топ-100. Когда я понял, что мне придется пострадать ради победы? Наверное, в третьем сете. Я понял, что не надо устраивать шоу, а надо втягиваться в розыгрыши. Мне было сложно, были трудности. И я рад, что все получилось».

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Дальше Карлосу придется, вероятно, играть с Себастьяном Кордой. Американец проводит слабый грунтовый сезон, но бой третьему «сеяному» может дать. Если же говорить про главное событие дня, то все матчи среды на открытых кортах были перенесены из-за дождя. Они должны состояться в четверг, 30 мая, но высока вероятность, что выпадение осадков продолжится. Как будут выкручиваться организаторы — большой вопрос. Напомним, что выдвигающиеся крыши есть только на двух основных кортах французского «мейджора» — Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен.