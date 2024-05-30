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Сегодня, 14:45

Медведев перестал делать ошибки в Париже. Россиянин стремительно вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Медведев прошел в третий круг «Ролан Гаррос» после отказа Кецмановича
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
Фото Reuters
Даниил не испытал сложностей в матче с Миомиром Кецмановичем.

«Ролан Гаррос». Второй круг. Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 5) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 5:0 отказ Кецмановича

Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», проведя во встрече с Миомиром Кецмановичем на корте менее часа и всего 12 геймов. Лучший российский теннисист играл очень здорово, в то время как его сербский соперник почувствовал себя не лучшим образом и снялся в концовке второго сета. Как бы то ни было, Даниил всего в третий раз в карьере добрался так далеко на Открытом чемпионате Франции и вполне способен в Париже на большее.

Тренера поддерживают больше

Стартовый матч против немца Доминика Кепфера, напомним, дался россиянину не слишком легко. Медведев провозился с упорным оппонентом четыре сета и более трех часов. После победы Даниил признался, что немного подустал, но не обошелся и без шуток. «Если на «Больших шлемах» я заканчиваю до полуночи, то что-то идет не так», — заявил он после того, как поставил победную точку в первом часу ночи по парижскому времени.

Павел Котов на &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. Котов ответил победой на хамство парижской публики. Россиянин великолепен на «Ролан Гаррос»

Он также заявил, что публика во время игры больше поддерживала не Кепфера или самого россиянина, а его нового тренера, бывшего известного теннисиста Жиля Симона, которого очень уважают французские болельщики. «Надеюсь, он перетянет фанатов на мою сторону. Когда вы говорите «Жиль!», подумайте немного и о Данииле», — с улыбкой сказал Медведев. Не забыл он после первой победы на турнире еще раз высказаться о своих целях на «Ролан Гаррос»: «Я всегда ставлю перед собой цель побеждать, так что постараюсь сделать это и на сей раз. Понимаю, что пока далек от необходимого уровня прямо сейчас, но, как бы то ни было, на каждом турнире я хочу завоевать титул, и Открытый чемпионат Франции не исключение».

Соперник по второму матчу Кецманович сейчас входит в топ-60, хотя знавал в рейтинге и лучшие времена. В первом круге «Ролан Гаррос» он в четырех сетах выбил сильного бразильского грунтовика Тиагу Монтейро, так что, безусловно, представлял определенную опасность для нашего теннисиста. Правда, серба можно было назвать удобным соперником для Даниила — в трех предыдущих встречах он не взял у россиянина ни сета, в том числе проиграв и в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2022 со счетом 2:6, 4:6, 2:6.

Теннисист Даниил Медведев
Фото Reuters

Безупречный второй сет

На сей раз матч Медведева и Кецмановича, сыгранный на крытой арене Сюзанн Ленглен первым запуском, получился еще менее конкурентным. Можно сказать, борьба шла только до 1:1 в стартовой партии, да и то Миомир удержал свою подачу не без труда, с 0:30. Затем уже с 0:30 сумел спасти гейм россиянин, после чего взял игру полностью под свой контроль. Впечатлило не только, что он выигрывал геймы в режиме нон-стоп, а еще и качество его тенниса. Он гонял Кецмановича по корту из угла в угол, попадал под самую линию, давил, порой эффектно действуя с лета, а еще чаще эффектно и эффективно укорачивая. При этом у него отлично шел и удар слева по линии, которым он выиграл немало розыгрышей.

Даниил Медведев. Медведев хорошо размялся в первом круге «Ролан Гаррос». Переодевание и шоу из укороченных

Серб выглядел потерянным, хотя иногда и огрызался острыми атаками. Но это были лишь эпизоды, в целом ход игры диктовал именно россиянин. В первой партии у него было 16 виннерсов при шести невынужденных ошибках. Во втором сете уровень игры не только не упал, а даже вырос. Пусть Медведев записал на свой счет 10 активно выигранных розыгрышей, зато, если верить официальной статистике, не допустил за сет вообще ни одной невынужденной ошибки!

Теннисист Даниил Медведев
Фото Reuters

При счете 0:3 во второй партии Кецманович пожаловался на самочувствие и вызвал врача, причем просто поговорил, не получив какой-то помощи. А еще два гейма спустя, при 0:5, прекратил сопротивление. «Не знаю, что случилось с Миомиром. Когда он вызвал доктора, я подумал, что матч может закончиться. Играл хорошо, доволен собой и хочу продолжать в том же духе. Много работал над ментальностью и укороченными ударами», — прокомментировал на корте свою победу за 55 минут россиянин.

Он также пошутил по поводу Симона, заявив, что есть определенные сложности в работе: «Когда я говорю «Жиль», откликаются оба (Медведева уже много лет тренирует Жиль Сервара. — Прим. «СЭ») моих тренера, что, конечно, немного странно». Напомним, что прежде в Париже Даниил пять раз вылетал в первом круге, один раз выбыл в четвертом круге и еще один раз добрался до четвертьфинала. Сейчас за выход в четвертый круг он поспорит с лучшим в матче аргентинца Мариано Навоне и чеха Томаша Махача.

Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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