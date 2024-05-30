Медведев перестал делать ошибки в Париже. Россиянин стремительно вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Даниил не испытал сложностей в матче с Миомиром Кецмановичем.

«Ролан Гаррос». Второй круг. Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 5) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 5:0 отказ Кецмановича

Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», проведя во встрече с Миомиром Кецмановичем на корте менее часа и всего 12 геймов. Лучший российский теннисист играл очень здорово, в то время как его сербский соперник почувствовал себя не лучшим образом и снялся в концовке второго сета. Как бы то ни было, Даниил всего в третий раз в карьере добрался так далеко на Открытом чемпионате Франции и вполне способен в Париже на большее.

Тренера поддерживают больше

Стартовый матч против немца Доминика Кепфера, напомним, дался россиянину не слишком легко. Медведев провозился с упорным оппонентом четыре сета и более трех часов. После победы Даниил признался, что немного подустал, но не обошелся и без шуток. «Если на «Больших шлемах» я заканчиваю до полуночи, то что-то идет не так», — заявил он после того, как поставил победную точку в первом часу ночи по парижскому времени.

Он также заявил, что публика во время игры больше поддерживала не Кепфера или самого россиянина, а его нового тренера, бывшего известного теннисиста Жиля Симона, которого очень уважают французские болельщики. «Надеюсь, он перетянет фанатов на мою сторону. Когда вы говорите «Жиль!», подумайте немного и о Данииле», — с улыбкой сказал Медведев. Не забыл он после первой победы на турнире еще раз высказаться о своих целях на «Ролан Гаррос»: «Я всегда ставлю перед собой цель побеждать, так что постараюсь сделать это и на сей раз. Понимаю, что пока далек от необходимого уровня прямо сейчас, но, как бы то ни было, на каждом турнире я хочу завоевать титул, и Открытый чемпионат Франции не исключение».

Соперник по второму матчу Кецманович сейчас входит в топ-60, хотя знавал в рейтинге и лучшие времена. В первом круге «Ролан Гаррос» он в четырех сетах выбил сильного бразильского грунтовика Тиагу Монтейро, так что, безусловно, представлял определенную опасность для нашего теннисиста. Правда, серба можно было назвать удобным соперником для Даниила — в трех предыдущих встречах он не взял у россиянина ни сета, в том числе проиграв и в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2022 со счетом 2:6, 4:6, 2:6.

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Безупречный второй сет

На сей раз матч Медведева и Кецмановича, сыгранный на крытой арене Сюзанн Ленглен первым запуском, получился еще менее конкурентным. Можно сказать, борьба шла только до 1:1 в стартовой партии, да и то Миомир удержал свою подачу не без труда, с 0:30. Затем уже с 0:30 сумел спасти гейм россиянин, после чего взял игру полностью под свой контроль. Впечатлило не только, что он выигрывал геймы в режиме нон-стоп, а еще и качество его тенниса. Он гонял Кецмановича по корту из угла в угол, попадал под самую линию, давил, порой эффектно действуя с лета, а еще чаще эффектно и эффективно укорачивая. При этом у него отлично шел и удар слева по линии, которым он выиграл немало розыгрышей.

Серб выглядел потерянным, хотя иногда и огрызался острыми атаками. Но это были лишь эпизоды, в целом ход игры диктовал именно россиянин. В первой партии у него было 16 виннерсов при шести невынужденных ошибках. Во втором сете уровень игры не только не упал, а даже вырос. Пусть Медведев записал на свой счет 10 активно выигранных розыгрышей, зато, если верить официальной статистике, не допустил за сет вообще ни одной невынужденной ошибки!

Фото Reuters

При счете 0:3 во второй партии Кецманович пожаловался на самочувствие и вызвал врача, причем просто поговорил, не получив какой-то помощи. А еще два гейма спустя, при 0:5, прекратил сопротивление. «Не знаю, что случилось с Миомиром. Когда он вызвал доктора, я подумал, что матч может закончиться. Играл хорошо, доволен собой и хочу продолжать в том же духе. Много работал над ментальностью и укороченными ударами», — прокомментировал на корте свою победу за 55 минут россиянин.

Он также пошутил по поводу Симона, заявив, что есть определенные сложности в работе: «Когда я говорю «Жиль», откликаются оба (Медведева уже много лет тренирует Жиль Сервара. — Прим. «СЭ») моих тренера, что, конечно, немного странно». Напомним, что прежде в Париже Даниил пять раз вылетал в первом круге, один раз выбыл в четвертом круге и еще один раз добрался до четвертьфинала. Сейчас за выход в четвертый круг он поспорит с лучшим в матче аргентинца Мариано Навоне и чеха Томаша Махача.