Медведев хорошо размялся в первом круге «Ролан Гаррос». Переодевание и шоу из укороченных

Даниил уже превзошел результат прошлогоднего французского «мейджора», Котов преподнес сенсацию.

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:3, 6:4, 5:7, 6:3

Павел Котов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 4:6, 6:3, 3:6, 7:6, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 18) — Самит Нагал (Индия) — 6:2, 6:0, 7:6

Душан Лайович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 4:6, 7:5, 6:4, 6:7, 6:4

Александр Зверев (Германия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:3, 7:6, 6:3

Даниил Медведев взял удачный старт на «Ролан Гаррос», переиграв Доминика Кепфера. Первая ракетка России провел на корте более трех часов и совершил рекордное количество укороченных. Опасная тактика, но с немцем она сработала. А вот игравший на соседнем корте Роман Сафиуллин не смог совершить мини-подвиг. Четвертьфиналист Уимблдона отыграл два брейка в четвертом сете и матчбол на тай-брейке у Душана Лайовича, но в решающей партии сильнее был серб. Зато порадовал Павел Котов, который преподнес пока одну из главных сенсацией этого «мейджора». В упорнейшем поединке 25-летний москвич выбил из борьбы Кэмерона Норри. Павел второй раз в карьере выиграл пятисетовый матч и посвятил эту победу своему тренеру (Иван Поляков ушел из жизни в марте 2023-го). Россиянин впервые вышел во второй круг на «Ролан Гаррос», где встретится со Стэном Вавринкой.

Слова Рафы

Главным же матчем второго дня основной сетки «Ролан Гаррос» (да, и всего первого круга) было противостояние Александра Зверева и Рафаэля Надаля. Увидеть такую афишу в первом круге, — удивительное дело. Поэтому на трибунах собралось много звезд первой величины, включая Игу Свентек, Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Да, Надаль до сих пор не вышел на свой уровень после травмы, но корты «Ролан Гаррос» можно смело назвать его местом силы. И легендарный испанец не разочаровал — дав бой Звереву. Второй сет и вовсе дошел до тай-брейка, но выиграв его, немец все-таки смог забрать матч в трех партиях.

Зверев стал всего третьим теннисистом, обыгравшим Надаля на «Ролан Гаррос». Ранее это удавалось только Робину Содерлингу (2009) и Новаку Джоковичу (2015, 2021). «Я проиграл игроку в отличной форме, одному из лучших в мире прямо сейчас. И ведь у меня были шансы. Я подавал на сет... Был не так уж далеко — я так это ощущаю сейчас. Но это, возможно, только мой взгляд, моя правда. Мне было трудно показать что-то большее сейчас, честно говоря. И это нормально в том состоянии, в котором я нахожусь. Мне нужно было, чтобы соперник провел не лучший свой матч — этого не случилось. С точки зрения собственных ощущений, здоровья, тела — все в порядке. Когда выходил на корт, было странное ощущение: первый круг «Ролан Гаррос», а я не фаворит. Если это последний раз, когда я сыграл здесь, я в мире с самим собой. Потому что сделал все возможное».

Рафаэль отказался от прощальной церемонии, поэтому шанс увидеть его на кортах Парижа еще сохраняется. Впрочем, российские зрители в понедельник, 27 мая, ждали и стартовый матч Даниила Медведева. Из-за дождя он был отложен на несколько часов, поэтому начался поздно вечером по местному времени. Температура воздуха в Париже опустилась до 12 градусов.

Три плюс

Поэтому на разминку матча с Домиником Кепфером россиянин вышел в термобелье. И отыграл в нем первый сет, который сложился для него вполне удачно. Даниил сделал быстрый брейк, а спустя 10 минут уже повел 3:0. Однако в пятом гейме Кепфер, который в своей карьере давал бой на грунте Джоковичу и Роджеру Федереру, сделал обратный брейк (2:3). Впрочем, перехватить инициативу у немца не получилось. Медведев тут же вернул себе преимущество, а затем и уверенно довел дело до победы в партии. Впрочем, Доминик не отбывал номер, заставив соперника изрядно побегать. Не зря в перерыве наш теннисист сходил в раздевалку, чтобы снять лишний слой одежды.

Отметим, что у Даниила получилось несколько красивых укороченных. Во втором сете Медведев продолжил использовать этот элемент. И вновь удачно. Третий гейм на подаче соперника, который россиянин взял под ноль, он начал как раз с удачного укороченного (2:1). Этот брейк в итоге оказался решающим в партии. Далее соперники довольно уверенно брали свои подачи. Не дрогнул пятый «сеяный» и подавая на сет. Все началось с красивого удара в противоход, а закончилось... очередным укороченным.

Третья партия началась с брейка Медведева, и кто бы в тот момент мог подумать, что матч затянется еще почти на два часа. Переломным стал шестой гейм на подаче Даниила. Он провел его без инициативы, полагаясь на ошибки соперника. Однако немец сделав несколько виннерсов, поверил в себя (3:3). Кепфер переигрывал титулованного соперника на задней линии, а россиянин начал уставать. Да, при 4:4 у него был брейк-пойнт, но упустив его, Даниил окончательно отдал инициативу Доминику. Второй брейк Кепфера в 12 гейме выглядел закономерным.

Впрочем, Медведев не унывал, показав, что психологически готов к борьбе на этом «Ролан Гаррос». Четвертый сет он вновь начал с брейка, а затем и взял сложнейший гейм на своей подаче (3:1). Даниил продолжал раз за разом исполнять укороченные. Какие-то получались идеально, какие-то нет, но он не отказывался от своего плана на игру. Кепфер не сдавался, заколачивая бэкхенды с задней линии и порой неплохо выходя к сетке. При 30:30 в пятом гейме россиянин выругался, а следом проиграл длинный розыгрыш, а затем и свою подачу (3:3). На этом геройства чемпиона челленджера в Канберре закончились. Оставшиеся три гейма остались за Медведевым, который довольно эмоционально отреагировал на этот успех.

«Рад, что вышел во второй круг, но заканчивать так поздно, — не самое приятное ощущение, — признался после матча Медведев. — Это была сложная битва, в третьем сете соперник стал регулярно попадать по линиям, а я подустал. Рад, что в итоге дело не дошло до пятой партии. Надеюсь, что с каждым следующим матчем в Париже я буду прибавлять. Это моя цель».

В следующем раунде Даниил встретится с Миомиром Кецмановичем, который также потратил четыре сета для победы на Тьягу Монтейро.