Карацев лишил себя шансов на Олимпиаду. Его на старте «Ролан Гаррос» выбил бывший россиянин

Аслан проиграл в пяти партиях Александру Шевченко из Казахстана.

«Ролан Гаррос». Первый круг

Мужчины

Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4

Женщины

Людмила Самсонова (Россия, 17) — Магда Линетт (Польша) — 6:1, 6:1

Анастасия Потапова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:3

Второй день «Ролан Гаррос» прошел под диктовку капризной парижской погоды. Дождь то начинался, причем довольно интенсивно, то заканчивался, позволяя игрокам вернуться на корты. Но, увы, ненадолго. Прогнозы вообще «рисуют» для организаторов и теннисистов на первую, самую загруженную неделю грунтового «Большого шлема» не самую приятную с точки зрения осадков картину.

К счастью, хотя бы полностью игра не останавливается — на центральных кортах Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен установлена крыша. Вот только российских теннисистов на главных аренах в расписании дня не было, что заставило большинство находиться в подвешенном состоянии на протяжении многих часов. В том числе и Аслана Карацева, в итоге уступившего в пяти партиях Александру Шевченко из Казахстана и лишившегося шансов на участие в Олимпиаде.

Резвый старт Самсоновой

Впрочем, этой нервотрепки счастливо избежали Людмила Самсонова и Анастасия Потапова, которая также играли первым запуском. Самсоновой в соперницы досталась не самая удобная Магда Линетт из Польши, а Потапова стала участницей первого на Открытом чемпионате Франции-2024 российского дерби с Камиллой Рахимовой, которая на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира WTA 250 в марокканском Рабате.

Кстати, в полуфинале, только на WTA 500 во французском Страсбурге, играла всего тремя днями ранее и Самсонова. В Страсбурге Людмила одержала несколько хороших побед — над чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой из Чехии, канадкой Лейлой Фернандес и прошлогодней полуфиналисткой грунтового «Большого шлема» Беатрис Хаддад Майей из Бразилии. Причем последней отдала только три гейма. Правда, затем в матче за выход в финал сама взяла у американки Мэдисон Киз только четыре гейма.

Но с Линетт Самсонова отыграла великолепно, не оставив польской теннисистке никаких шансов. Россиянка действовала мощно и при этом не «пуляла» часто, как это бывает в неудачных играх, мячи в сетку и ауты. Хотя внутри геймов сложности возникали, их удавалось преодолевать — в первом сете Людмила повела 4:0 и спокойно завершила партию в свою пользу. Во втором также все складывалось в ее пользу, полька умудрилась при счете 4:1 в пользу россиянки отдать гейм на своей подаче с 40:0. Проиграв на финише встречи девять розыгрышей подряд. Таким образом, Самсонова сделала очередной шаг к квалификации на Олимпийские игры в Париж. Она пока вторая из россиянок в live-рейтинге, и, чтобы выбить ее из четверки, Анастасии Павлюченковой надо будет доходить минимум до финала, а остальным преследовательницам брать титул.

Больше не дерби

Потапова в списке претенденток на олимпийские путевки среди российских одиночниц только седьмая, но в любом случае уверенная победа над Рахимовой наверняка подняла ей настроение. В свою очередь, ее супругАлександр Шевченко после смены спортивного гражданства шансов на участие в Играх в Париже лишился — представлять сборную Казахстана экс-россиянин сможет только в 2026-м. Да и российским дерби его поединок первого круга «Ролан Гаррос» с Асланом Карацевым теперь было не назвать.

Вице-чемпион Олимпиады в Токио в миксте (вместе с Еленой Весниной) Карацев в начале года пропустил более трех месяцев из-за травмы и заметно потерял в рейтинге. Открытый чемпионат Франции он начал в статусе 82-й ракетки мира, в то время как Шевченко занимает 59-ю строчку в рейтинге ATP. Из россиян Аслан пока шестой, и, чтобы обойти Павла Котова и тем более Романа Сафиуллина и квалифицироваться на Олимпиаду, от него требовалось в Париже прорваться в полуфинал. Четвертьфинал или четвертый круг оставляли меньше шансов, но все же...

Что ж, временами в матче с Шевченко Аслан напоминал себя лучшего образца, просто сметая соперника с корта. Но вслед за всплесками следовали провалы, а Александр действовал более стабильно, пусть и также не без отдельных спадов. Дополнительную интригу добавили и две паузы из-за дождя. Создавалось впечатление, что подача в этой встрече ничего особо не значила. Так, Карацев в стартовой партии уступал с брейком 1:2, затем вел 4:2 и 30:0 и проиграл сет 4:6. Во второй партии соперники также регулярно обменивались брейками.

Александр Шевченко. Фото AFP

На сей раз Аслан, пусть и позволил с 4:2 сравнять счет, все же сумел в концовке забрать два гейма подряд. В третьей и четвертой партиях борьбы практически не было — их теннисисты также взяли с зеркальным счетом (6:1). Сперва отличился Карацев, затем в пятую партию матч перевел новый казахстанец Шевченко. В решающем сете качели с феерией брейков продолжились — Аслан вел 2:0, но затем проиграл четыре гейма подряд. При счете 5:3 Шевченко не реализовал матчбол на приеме, зато на подаче выиграл с 0:30 четыре розыгрыша подряд. Таким образом, Карацев первым из россиян выбыл с «Ролан Гаррос», а заодно лишился шансов на возвращение в Париж на Олимпиаду. Даже если кто-то из соотечественников откажется, он откатится в конец топ-100 и не пройдет на Игры по рейтингу.