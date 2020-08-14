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Зверев подтвердил участие в US Open

14:45

Седьмая «ракетка» мира Александр Зверев выступит на US Open, сообщает теннисное агенство Team8.

Кроме того, до Открытого чемпионата США Зверев сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати, старт которого запланирован на 22 августа.

Ранее стало известно, что на кортах США не выступит Рафаэль Надаль. Кроме него турнир пропустят Роджер Федерер, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Ник Кирьос и Жо-Вилфред Тсонга.

Напомним, US Open пройдет с 31 августа до 13 сентября.

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