Россиянка Юлия Авдеева сыграет с представительницей США Коко Гауфф в матче первого круга Открытого чемпионата Франции в понедельник, 27 мая. Игра состоится на корте имени Сюзанн Ленглен теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Ориентировочное время начала матча — около 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию встречу Авдеева — Гауфф можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В истории очных противостояний соперницы еще не встречались.

Действующей чемпионкой турнира в одиночном женском разряде является представительница Польши Ига Свентек.