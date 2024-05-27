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Синнер разгромил Юбэнкса в первом круге «Ролан Гаррос»

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Янник Синнер.
Фото Reuters

В понедельник, 27 мая, итальянский теннисист Янник Синнер разгромил американца Кристофера Юбэнкса в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 12 минут. Юбэнкс 4 раза подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 9 возможных. На счету Синнера 6 эйсов, 4 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Синнер встретится представителем Франции Ришаром Гаске (124-я ракетка мира).

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Янник Синнер (Италия, 2) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:3, 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Ролан Гаррос
Янник Синнер
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