Синнер разгромил Юбэнкса в первом круге «Ролан Гаррос»

В понедельник, 27 мая, итальянский теннисист Янник Синнер разгромил американца Кристофера Юбэнкса в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 12 минут. Юбэнкс 4 раза подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 9 возможных. На счету Синнера 6 эйсов, 4 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Синнер встретится представителем Франции Ришаром Гаске (124-я ракетка мира).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:3, 6:3, 6:4