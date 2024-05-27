Калинская присутствует на матче Синнера на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская наблюдает за матчем итальянца Янника Синнера из его бокса. Спортсмен играет против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге «Ролан Гаррос».

Ранее в СМИ писали, что у Калинской и Синнера может быть роман. Сами спортсмены пока не подтверждали свои отношения. 25-летняя Калинская старше Синнера на три года.

Сегодня, 27 мая, россиянка и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге Открытого чемпионата Франции.